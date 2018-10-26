В Барнауле остановили строительство вертолетной площадки в ленточном бору

Построить новую вертолетную площадку планировали рядом с медкластером, сразу за детским туберкулезным санаторием. Планировалось, что через площадку будут доставлять тяжелобольных в краевую клиническую больницу, федеральный центр ортопедии и травматологии и перинатальный центр «ДАР». Однако для этого нужно было вырубить около 2 га ленточного бора.

Барнаульцы возмутились возможными вырубками леса. Они выходили на пикеты, создавали петиции и собирали подписи против уничтожения бора. А вечером 13 сентября активисты устроили символическую церемонию прощания с ленточным бором. Похороны провели у крыльца городской администрации.

Одиночный пикет против вырубки леса в Барнауле. Жанна Редько.

Заместитель председателя краевого правительства Александр Лукьянов рассказал, что работы приостановили, а поручение об этом губернатор Виктор Томенко дал еще летом. Поэтому строительство не проводят и никто не рубит лес.

Александр Лукьянов,

заместитель председателя правительства Алтайского края:

Избиратели обращались к Виктору Петровичу с вопросами на встречах, и он дал команду тщательно разобраться. Сейчас специалисты изучают возможные варианты для строительства вертолетной площадки. Мы делаем все, чтобы и соблюсти потребности здравоохранения, и сохранить лес.

В правительстве региона отметили, что торопиться со строительство площадки не будут. Пока есть старая, которая находится в районе нового моста. Однако решать вопрос со строительством все равно придется.

Среди вариантов переноса площадки — район Моховой поляны. Это земли, которые раньше принадлежали НИИ Лисавенко. Другой возможный вариант — по ту сторону Змеиногорского тракта ближе к Оби, там также есть места, где нет леса.