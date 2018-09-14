Активисты провели «похороны» соснового бора возле барнаульской администрации

В Барнауле вечером 13 сентября активисты молодежного отделения ЛДПР устроили символическую церемонию прощания с ленточным бором. Похороны провели у крыльца городской администрации, пишут в группе «ЛДПР на Алтае».

Возле администрации города поставили свечи и фотографию с черной лентой. Также разместили табличку с надписью: «Не простим, что не уберегли!».

Перфоманс провели для барнаульских чиновников, которые планируют вырубить 2 гектара леса под вертолетную площадку возле Краевой клинической больницы.

Противники проекта считают, что эти средства можно потратить на покупку второго вертолета — легкого, способного приземлиться возле любой больницы края. Также можно купить новые автомобили для медиков.

Власть может придумывать множество обоснований для вырубки — и появление новых интересных объектов, и пополнение бюджета, и создание рабочих мест. А может просто встать на защиту леса и найти другое место для строительства. Наш ленточный бор уникален — такого больше на Планете нет, — отмечает Евгения Боровикова, депутат краевого парламента.

Активисты начали собирать подписи против вырубки леса. Сначала протестовали жители улиц Тихонова, Ляпидевского и Мамонтова. Сейчас откликнулись и другие барнаульцы.