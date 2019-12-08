Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 декабря 0°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

Краевой стройнадзор выяснил, почему холодно в квартирах «Демидов-парка»

Краевая инспекция стройнадзора считает, что причина низких температур в некоторых квартирах новостройки «Демидов-парк» — замена батарей, которую проводят собственники без согласования с УК. Это ведет к разрегулированию системы теплоснабжения дома, сообщают «Вести. Алтай».

Жилой комплекс "Демидов парк".
Жилой комплекс "Демидов парк".
архив ООО "Аспект"

В инспекции стройнадзора подчеркнули: «Демидов-Парк» строился в соответствии с проектом. Есть все разрешительные документы от Ростехнадзора. В дополнительном утеплении дом не нуждается.

Ранее появилась информация, что в Новоалтайске новоселы долгостроя «Демидов-парка» замерзают в квартирах с температурой +5 градусов.

После этого краевая комиссия в составе представителей Минстроя, Госинспекции и городской администрации выявила серьезные нарушения при строительстве дома в жилом комплексе «Демидов парк». Дом плохо утеплён, а система отопления спроектирована с ошибками, пришла к выводу комиссия.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость