Краевой стройнадзор выяснил, почему холодно в квартирах «Демидов-парка»

В инспекции стройнадзора подчеркнули: «Демидов-Парк» строился в соответствии с проектом. Есть все разрешительные документы от Ростехнадзора. В дополнительном утеплении дом не нуждается.
Ранее появилась информация, что в Новоалтайске новоселы долгостроя «Демидов-парка» замерзают в квартирах с температурой +5 градусов.
После этого краевая комиссия в составе представителей Минстроя, Госинспекции и городской администрации выявила серьезные нарушения при строительстве дома в жилом комплексе «Демидов парк». Дом плохо утеплён, а система отопления спроектирована с ошибками, пришла к выводу комиссия.