Краевой стройнадзор выяснил, почему холодно в квартирах «Демидов-парка»

Краевая инспекция стройнадзора считает, что причина низких температур в некоторых квартирах новостройки «Демидов-парк» — замена батарей, которую проводят собственники без согласования с УК. Это ведет к разрегулированию системы теплоснабжения дома, сообщают «Вести. Алтай».

В инспекции стройнадзора подчеркнули: «Демидов-Парк» строился в соответствии с проектом. Есть все разрешительные документы от Ростехнадзора. В дополнительном утеплении дом не нуждается.

Ранее появилась информация, что в Новоалтайске новоселы долгостроя «Демидов-парка» замерзают в квартирах с температурой +5 градусов.

После этого краевая комиссия в составе представителей Минстроя, Госинспекции и городской администрации выявила серьезные нарушения при строительстве дома в жилом комплексе «Демидов парк». Дом плохо утеплён, а система отопления спроектирована с ошибками, пришла к выводу комиссия.