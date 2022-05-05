Красивый бизнес. В Барнауле может появиться «мини-конкурент» Толмачевского тепличного комбината

Фонд имущества Алтайского края выставил на аукцион право аренды земельного участка для строительства тепличного комплекса. Для этого была выделена территория площадью более 3 га на ул. Звездная, 39-а. Неподалеку отсюда размещаются теплицы Толмачевского комбината (бывший ТК «Индустриальный»), садоводство «Березовая роща» и ТЭЦ-3. Какой бизнес предлагают запустить на участке победителю торгов и причем здесь красота — читайте в материале altapress.ru.

Участок с подземными источниками

Согласно аукционной документации, участок на ул. Звездная, 39-а отдают в аренду на 8 лет 8 месяцев. Разрешенный вид использования — для хранения и переработки сельхозпродукции. Начальная стоимость — 2,2 млн рублей.

Фрагмент спутниковой фотографии участка на ул. Звездная , 39-а. «Яндекс. Карты».

Об участке также известно, что он находится в четырех подзонах приаэродромной территории (с третьей по шестую). И частично — в третьем поясе зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового обслуживания Барнаульского пивоваренного завода и водозабора подземных вод компании «Амина». В связи с этим на участки общей площади 24,9 тыс. кв. м (из 3 га) распространяется ограничение прав.

На остальной территории можно поставить теплицы и возвести другие строения тепличного комплекса. Максимальный процент застройки составляет 50%, минимальный — 20%.

Аукцион. Торги. pixabay.com

При этом новому владельцу придется самому «тянуть» сети на участок от уже существующих коммуникаций смежных предприятий. Например, городские водопроводные сети и система водоотведения просто отсутствуют.

Цветочки без ягод

Отметим, что Фонд имущества уже не первый раз выставляет участок на ул. Звездной на аукцион. В прошлом году его пытались сдать в аренду на более длительный срок — 10 лет 8 месяцев. Начальная цена аренды составляла 3,8 млн рублей.

Фрагмент публичной кадастровой карты. Желтым обозначен участок на ул. Звездная , 39-а. Publichnaya-kadastrovaya-karta.com.

Надел хотели расторговать среди желающих организовать крестьянское-фермерское хозяйство. Из капитальных строений здесь разрешалось «посадить» здание конторы и гараж.

В этом году цель предоставления участка несколько изменили, хоть и оставили ее основное направление — аграрную сферу. Сейчас территорию планируют отдать под строительство тепличного комплекса для выращивания цветочных культур.

Цветы СС0

Кстати, в Барнауле «красивое» направление — выращивание цветов на срез — хотели реализовать на базе комбината «Спутник». В 2010 году его теплицы передали на баланс ТК «Индустриальный».

«Движения» недвижимости по соседству

Цветочное дело не пошло. Через три года руководитель барнаульского тепличного комбината Иван Зырянов рассказал altapress.ru, что «Спутник» пришлось закрыть, так как губернатор поставил задачу развивать именно ТК «Индустриальный».

Новые теплицы акционерного общества «Индустриальный» в Барнауле. Барнаульская сетевая компания.

Еще через несколько лет тепличный комбинат «задавили» финансовые проблемы. Большие площади предприятия арендовал, а потом и купил ТК «Толмачевский». За «Индустриальный» тогда хотела побороться и «Сибирская генерирующая компания». В 2018 году СГК считали одним из наиболее вероятных покупателей тепличного комбината, находящегося по соседству с ТЭЦ-3.

В этом году новый владелец выставил на продажу часть территории комплекса с теплицами, зданиями складов, мастерских и трансформаторной подстанции. Более 10 га готовы отдать за 100 млн рублей.

Обретет ли арендатора участок под цветочные теплицы на ул. Звездная, 39-а — станет известно после 7 июня. А пока Фонд имущества проводит сбор заявок.