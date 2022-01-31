Крупный застройщик выкупил землю в новом жилом квартале Барнаула

Барнаульский застройщик «Жилищная инициатива» на торгах приобрел право аренды земельного участка на ул. Власихинская, 117, сообщает «Алтайский портал недвижимости».

За лот боролась также компания «Солид», но выиграла ЖИ, забрав участок за 1,45 млн рублей. Начальная стоимость составляла 1, 26 млн рублей.

Площадь территории насчитывает чуть более одного гектара. Она находится на краю недавно сданного жилого квартала «Лазурный-2», который тоже осваивала «Жилищная инициатива».

Разыгранный земельный участок предназначается для строительства гаража-стоянки на 290 машино-мест со встроенными предприятиями торговли. Разрешенное использование — хранение автотранспорта и магазины.

Площадка частично огорожена, на ней расположены строительные материалы, техника и столбы освещения.

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