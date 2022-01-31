31 января -11°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Недвижимость

Крупный застройщик выкупил землю в новом жилом квартале Барнаула

Барнаульский застройщик «Жилищная инициатива» на торгах приобрел право аренды земельного участка на ул. Власихинская, 117, сообщает «Алтайский портал недвижимости».

Участок на ул. Власихинской.
Участок на ул. Власихинской.
Яндекс.Карты

За лот боролась также компания «Солид», но выиграла ЖИ, забрав участок за 1,45 млн рублей. Начальная стоимость составляла 1, 26 млн рублей.

Площадь территории насчитывает чуть более одного гектара. Она находится на краю недавно сданного жилого квартала «Лазурный-2», который тоже осваивала «Жилищная инициатива».

Разыгранный земельный участок предназначается для строительства гаража-стоянки на 290 машино-мест со встроенными предприятиями торговли. Разрешенное использование — хранение автотранспорта и магазины.

Площадка частично огорожена, на ней расположены строительные материалы, техника и столбы освещения.

Ранее в Барнауле вновь выставили на продажу здание ТЦ «Россия».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость