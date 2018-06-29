Недвижимость

Квартиры с видом на Обь стоят в два раза дороже обычных в Барнауле

Сегодня, 08:06.
Недвижимость

Квартиры, окна которых выходят на Обь, стоят существенно дороже, чем обычные в других районах Барнаула. К такому выводу пришли аналитики портала N1.RU.

Обь в районе Речного вокзала в Барнауле. 21 апреля 2017.
Обь в районе Речного вокзала в Барнауле. 21 апреля 2017. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.

N1.RU сообщает, что средняя цена "квадрата" на вторичном рынке недвижимости Барнаула составляет 47,3 тыс. рублей. За жилье с панорамным видом на город или реку в среднем просят на 33% больше — 63 тыс. руб. за "квадрат".

Средняя стоимость самих квартир в доме у реки или в живописном месте выходит в два раза дороже. Это объясняется тем, что они более просторные, а также находятся в многоэтажках бизнес-класса.

Большинство видовых квартир Барнаула сейчас продают на улице Приречной на набережной Оби.

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