Квартиры с видом на Обь стоят в два раза дороже обычных в Барнауле

N1.RU сообщает, что средняя цена "квадрата" на вторичном рынке недвижимости Барнаула составляет 47,3 тыс. рублей. За жилье с панорамным видом на город или реку в среднем просят на 33% больше — 63 тыс. руб. за "квадрат".

Средняя стоимость самих квартир в доме у реки или в живописном месте выходит в два раза дороже. Это объясняется тем, что они более просторные, а также находятся в многоэтажках бизнес-класса.

Большинство видовых квартир Барнаула сейчас продают на улице Приречной на набережной Оби.