За ТРЦ "Европа" и "Лето" вместо парковки построят многоэтажку

Что и где хотят построить

"Магистраль" пошла на публичные слушания, чтобы изменить назначение участка по адресу Павловский тракт, 251 (кадастровый номер 22:63:030406:3). Сейчас это общественно-деловая зона, то есть строить на этой территории можно только торговые центры и другие коммерческие здания. Для жилья земля должна иметь специальный статус "жилой застройки".

Из документов по публичным слушаниям следует, что под новострой зарезервировано чуть больше 1 га земли. Построить здесь планируют жилой дом высотой 9 и более этажей с коммерческими помещениями.

Почему это интересно

Микрорайон в границах Павловского тракта, улиц Шумакова, Взлетная и Малахова по действующему генплану отводится под общественно-деловые здания. Большая территорий зарезервирована под парк. Однако в проекте генплана, по которому город будет застраиваться до 2036 года (должны принять в ноябре), вдоль Шумакова появились территории под жилье. Один комплекс возводит компания "Этодом", второй может появиться за "Лето".

Территорию могли бы присоединить к участку ТЦ и устроить на ней парковку, так как действующая располагается на проезжей части — малом Павловском тракте (по правилам землепользования и застройки под парковку коммерческого здания нужно отдавать 50% собственного участка). На этот факт указывали члены градосовета, когда летом 2015 года им представляли проект ТЦ на углу улицы Шумакова и Павловского тракта.

Сайт администрации не сообщает, кому принадлежит "Магистраль". Известно, что ТЦ "Лето" возводила компания "Первый" Евгения Ракшина, соучредителя сети "Мария-Ра". Предприниматель построил и теперь управляет несколькими торговыми центрами в Алтайском крае, в том числе ТРЦ "Галактика". А также он вышел на рынок жилья. Ракшин планирует построить жилой комплекс на месте бывшего стадиона "Локомотив". Здесь уже строят первую 16-этажную высотку коридорного типа с квартирами-студиями.

Когда пройдет "публичка"

Сообщение о проведении публичных слушаний по участку на Павловском тракте, 251 размещено на официальном сайте администрации города. Здесь же 9 июня должен был появиться проект предстоящих изменений, однако его опубликовали на сайте комитета по строительству, архитектуре и развитию города в закладке "Градостроительство".

Публичные слушания пройдут проведены "18" июня 2018 г. в 14:00 по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 43, 3 этаж.