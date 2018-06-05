Недвижимость

"Мария-Ра" строит большой рынок на Балтийской

Сегодня, 10:53.
Недвижимость

В Индустриальном районе Барнаула начали строить рынок продовольственных и непродовольственных товаров. Разрешение на работу получила компания "Земля Балтийская", которая имеет отношение к собственникам сети "Мария-Ра".

Балтийская, 116.
Балтийская, 116. Фото : altapress.ru.

Рынок строят на Балтийской, 116. Здесь уже подготовили довольно большую площадку, сообщают читатели altapress.ru. Пока на ограждении нет паспорта объекта, однако на сайте администрации города появилось сообщение о разрешении на строительство. Его 24 мая его получила компания "Земля Балтийская", в которой должность директора занимает Владимир Алексеевич Мамонов.

По данным ФНС, Мамонов также является директором компаний "Матч" (владеет территорией Сереброплавильного завод), "БАМЗ" (ТРЦ "Галактика") и еще ряда фирм, которые имеют отношение к сети "Мария-Ра".

Разрешение на строительство рынка действует до сентября 2020 года. Жители близлежащих домов отмечают, что работы идут ударными темпами. Это вполне в духе собственников сети. Также быстро строились, например, ТЦ "Волна", "Лето" и другие магазины.

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