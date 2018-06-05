"Мария-Ра" строит большой рынок на Балтийской

В Индустриальном районе Барнаула начали строить рынок продовольственных и непродовольственных товаров. Разрешение на работу получила компания "Земля Балтийская", которая имеет отношение к собственникам сети "Мария-Ра".
Рынок строят на Балтийской, 116. Здесь уже подготовили довольно большую площадку, сообщают читатели altapress.ru. Пока на ограждении нет паспорта объекта, однако на сайте администрации города появилось сообщение о разрешении на строительство. Его 24 мая его получила компания "Земля Балтийская", в которой должность директора занимает Владимир Алексеевич Мамонов.
По данным ФНС, Мамонов также является директором компаний "Матч" (владеет территорией Сереброплавильного завод), "БАМЗ" (ТРЦ "Галактика") и еще ряда фирм, которые имеют отношение к сети "Мария-Ра".
Разрешение на строительство рынка действует до сентября 2020 года. Жители близлежащих домов отмечают, что работы идут ударными темпами. Это вполне в духе собственников сети. Также быстро строились, например, ТЦ "Волна", "Лето" и другие магазины.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.