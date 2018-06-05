"Мария-Ра" строит большой рынок на Балтийской

Рынок строят на Балтийской, 116. Здесь уже подготовили довольно большую площадку, сообщают читатели altapress.ru. Пока на ограждении нет паспорта объекта, однако на сайте администрации города появилось сообщение о разрешении на строительство. Его 24 мая его получила компания "Земля Балтийская", в которой должность директора занимает Владимир Алексеевич Мамонов.

По данным ФНС, Мамонов также является директором компаний "Матч" (владеет территорией Сереброплавильного завод), "БАМЗ" (ТРЦ "Галактика") и еще ряда фирм, которые имеют отношение к сети "Мария-Ра".

Разрешение на строительство рынка действует до сентября 2020 года. Жители близлежащих домов отмечают, что работы идут ударными темпами. Это вполне в духе собственников сети. Также быстро строились, например, ТЦ "Волна", "Лето" и другие магазины.

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