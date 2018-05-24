"Холидей" выбросил на рынок аренды Алтайского края большой пул торговых площадей

"Холидей" всегда был активным арендодателем. Он приглашал компании, которые дополняли основной ассортимент ритейлера. А также распоряжался площадями собственных торговых центров районного масштаба.

Сейчас ритейлер собрал свои позиции на "Авито" и становится понятно, что сеть теряет долю рынка. В аренду сдаются не только компактные торговые площади для магазинов. Арендаторов ищут для целых торговых центров и отдельно стоящих зданий.

В Барнауле полностью передают в аренду помещения:

Малахова, 33а,

Красноармейский, 80

Георгия Исакова, 234

Павловский тракт, 60а

Павловский тракт, 275

Два здания из этого списка выставлены на продажу. Аналогичные предложения есть в других городах края, а также Новосибирской, Омской, Кемеровской областях и республике Алтай.

Константин Никитеев,

руководитель агентства недвижимости "Ключ-риэлт":

— Вброс большого количества торговых площадей на рынок аренды вряд ли отразится на цене предложения. Ликвидные площади заберут по предложенной ставке. Сейчас в активном поиске находится томский ритейлер "Ярче". Возможно, предложение будет интересно "Мария-Ра" и "Магниту". Последний накануне сменил собственников и новые топ-менеджеры заявили о количественном росте компании.

Следующий этап, говорит Никитеев, — расторжение долгосрочных договоров аренды между "Холидеем" и собственниками зданий. Последним придется самостоятельно заниматься сдачей площадей в наем.

Планы "Холидея"

Ранее Ирина Боднарюк, руководитель службы маркетинга и рекламы "Компания Холидей", комментировала altapress.ru, что компания планирует развивать магазины "Холди.РФ". В Барнауле уже работают несколько торговых точек, оформленных по новым стандартам. Некоторые из них еще не сменили вывески с, например, "Холди дискаунтер", но это дело времени. Всего в краевой столице работает 15 "Холди.Рф" и еще один в Новоалтайске.

Ожидалось, что ритейлер также откроет в Барнауле магазины "Фермер-центр РФ", которые сейчас тиражирует в Новосибирске.

Что происходит с "Холидеем"

В ноябре 2017 года "Холидей" продал часть своих магазинов питерской "Ленте". На их месте новый хозяин развивает формат супермакетов. Сам "Холидей" решил сосредоточиться на дискаунтерах. Также в СМИ просачивалась информация, что на еще один пул магахинов претендует X5 Retail Group. Эта федеральная компания, развивает в Алтайском крае "Пятерочки". В 2017 году она показала самый активный рост оборота — более 25%.