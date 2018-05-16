Ракшин рассказал, где и когда откроется тысячный магазин "Мария-Ра"

Тысячный магазин сети "Мария-Ра" откроется в барнаульском поселке Южный в начале июня. Об этом altapress.ru сообщил Александр Ракшин, гендиректор сети "Мария-Ра".
Магазин откроется ориентировочно 7-8 июня на Чайковского, 29 — в одном здании с отделением Сбербанка. Сейчас в помещении идет ремонт. До этого там располагался магазин новосибирской сети "Лидер экономии".
Ранее сеть планировала открыть юбилейную точку в Новокузнецке, однако в итоге решили сделать это в Барнауле — именно здесь 25 лет назад открылся первый магазин "Мария-Ра" (на Советской).
Сейчас у "Марии-Ра" работают 995 магазинов в пяти регионах Сибири.
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