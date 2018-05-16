Ракшин рассказал, где и когда откроется тысячный магазин "Мария-Ра"

Магазин откроется ориентировочно 7-8 июня на Чайковского, 29 — в одном здании с отделением Сбербанка. Сейчас в помещении идет ремонт. До этого там располагался магазин новосибирской сети "Лидер экономии".

Ранее сеть планировала открыть юбилейную точку в Новокузнецке, однако в итоге решили сделать это в Барнауле — именно здесь 25 лет назад открылся первый магазин "Мария-Ра" (на Советской).

Сейчас у "Марии-Ра" работают 995 магазинов в пяти регионах Сибири.