Барнаул вошел в ТОП-10 городов с самыми дорогими новостройками

Федеральный портал «Мир квартир» подсчитал, что цены на новостройки в России за первое полугодие 2022 года увеличились на 20,9%. Или до 109,3 тысяч рублей за квадратный метр.
Для сравнения, в Москве квадратный метр новых квартир подорожал на 7,7%. В Московской области — на 12,4%.
Десятка город с самым динамичным повышением цен на новостройки:
- Челябинск (+35,8%)
- Киров (+31,8%)
- Тверь (+31,6%)
- Владикавказ (+31,1%)
- Рязань (+31,1%)
- Чита (+30,6%)
- Волжский (+27,7%)
- Саратов (+27%)
- Барнаул (+26,8%)
- Тольятти (+26,7%).
Ранее такую же динамику роста цен заметил «Циан».