Барнаул вошел в ТОП-10 городов с самыми дорогими новостройками

За первое полугодие 2022 года квартиры в новостройках Барнаула подорожали на 26,8%. Об этом сообщили в Pensnews.ru.

Федеральный портал «Мир квартир» подсчитал, что цены на новостройки в России за первое полугодие 2022 года увеличились на 20,9%. Или до 109,3 тысяч рублей за квадратный метр.

Для сравнения, в Москве квадратный метр новых квартир подорожал на 7,7%. В Московской области — на 12,4%.

Десятка город с самым динамичным повышением цен на новостройки:

Челябинск ( +35,8%)

+35,8%) Киров ( +31,8%)

+31,8%) Тверь ( +31,6%)

+31,6%) Владикавказ ( +31,1%)

+31,1%) Рязань ( +31,1%)

+31,1%) Чита ( +30,6%)

+30,6%) Волжский ( +27,7%)

+27,7%) Саратов ( +27%)

+27%) Барнаул ( +26,8%)

+26,8%) Тольятти ( +26,7%).

Ранее такую же динамику роста цен заметил «Циан».