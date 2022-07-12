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Недвижимость

Барнаул вошел в ТОП-10 городов с самыми дорогими новостройками

За первое полугодие 2022 года квартиры в новостройках Барнаула подорожали на 26,8%. Об этом сообщили в Pensnews.ru.

Новостройка.
Новостройка.
Pixabay.com

Федеральный портал «Мир квартир» подсчитал, что цены на новостройки в России за первое полугодие 2022 года увеличились на 20,9%. Или до 109,3 тысяч рублей за квадратный метр.

Для сравнения, в Москве квадратный метр новых квартир подорожал на 7,7%. В Московской области — на 12,4%.

Десятка город с самым динамичным повышением цен на новостройки:

  • Челябинск (+35,8%)
  • Киров (+31,8%)
  • Тверь (+31,6%)
  • Владикавказ (+31,1%)
  • Рязань (+31,1%)
  • Чита (+30,6%)
  • Волжский (+27,7%)
  • Саратов (+27%)
  • Барнаул (+26,8%)
  • Тольятти (+26,7%).

Ранее такую же динамику роста цен заметил «Циан».

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