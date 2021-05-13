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Недвижимость

Квартиру и iPhone разыграют среди привитых от ковида в российском городе

В Уфе планируется провести квартирный розыгрыш среди местных жителей, привившихся от COVID-19, сообщается на сайте акции.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Анна Зайкова/altapress.ru.

«Стимулирующее мероприятие „Здоровая Уфа“ проводится с целью стимулирования населения вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Акция не является лотереей не содержит элемента риска», — отмечается в правилах проведения розыгрыша.

Предполагается, что получившим прививку в период с 14 мая по 20 июня будут выдавать специальные флаеры с уникальными кодами для участия в розыгрыше.

Главный приз — однокомнатная квартира в одном из микрорайонов города. Ее стоимость не превышает 2,5 млн рублей, срок сдачи дома — второй квартал 2022 года, пишет Lenta.ru.

Также будут разыграны 10 смартфонов Apple iPhone 12 (стоимостью не более 70 тыс. рублей).

Мероприятие организовано городским фондом социального, культурного и экономического развития.

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