Квартиру с губернатором по соседству продают в Сибири за 30 млн рублей

Объявление о продаже квартиры в доме на улице Красина опубликовали на сайте МЛСН.ру.
«Расположена в исторической части города, возле „Омской крепости“. Общая площадь составляет 203 квадрата, находится на пятом этаже», — говорится в объвлении.
Помимо трех комнат имеются также два санузла, кухня, сауна и гардеробные. Все это добро продают за 30 млн рублей.
Дизайн в квартире выполнили в теплых бежевых и золотых тонах. Продавец подчеркнул, что использовали дорогостоящие натуральные материалы и приобретали премиальную бытовую технику.
Примечательно, что новые хозяева аппартаментов станут соседями губернатора Омской области Александра Буркова, который проживает по соседству.
Ранее Бурков подарил танк президенту Белоруссии Александру Лукашенко, который в ближайшее время планирует проехаться по Сибири.