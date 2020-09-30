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Недвижимость

Квартиру с губернатором по соседству продают в Сибири за 30 млн рублей

В центре Омска выставили на продажу очень дорогую трехкомнатную квартиру, расположенную рядом с жильем губернатора области, сообщает Om1.ru.

Квартира по соседству с губернатором Омской области.
Квартира по соседству с губернатором Омской области.
mlsn.ru.

Объявление о продаже квартиры в доме на улице Красина опубликовали на сайте МЛСН.ру.

«Расположена в исторической части города, возле „Омской крепости“. Общая площадь составляет 203 квадрата, находится на пятом этаже», — говорится в объвлении.

Помимо трех комнат имеются также два санузла, кухня, сауна и гардеробные. Все это добро продают за 30 млн рублей.

Дизайн в квартире выполнили в теплых бежевых и золотых тонах. Продавец подчеркнул, что использовали дорогостоящие натуральные материалы и приобретали премиальную бытовую технику.

Примечательно, что новые хозяева аппартаментов станут соседями губернатора Омской области Александра Буркова, который проживает по соседству.

Ранее Бурков подарил танк президенту Белоруссии Александру Лукашенко, который в ближайшее время планирует проехаться по Сибири.

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