Губернатор подарил танк собирающемуся в Сибирь Лукашенко

Губернатор Омской области Александр Бурков на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко подарил ему модель танка Т-80БВМ, сделанную из кости мамонта, сообщает БЕЛТА .

На встрече Лукашенко отметил, что он в последнее время провел встречи с несколькими руководителями регионов Сибири.

«Наше отношение к сибирякам вы хорошо знаете. Не только потому, что в свое время туда уехали многие белорусы. Думаю, с ними вы не имеете проблем. Белорусы всегда были трудолюбивыми, ответственными людьми, думаю, что таковыми они и являются там, в Сибири», — сказал Лукашенко.

Он также рассказал о личном отношении к Сибири, назвав ее «романтикой», и заявил о намерении «побывать в этой точке».

Кроме того, говоря о некой схожести Белоруссии и Омской области, Лукашенко отметил, что он также «живет в зоне рискованного земледелия, но, тем не менее, чему-то здесь научились в сельском хозяйстве». Свой опыт он решил передать Буркову.

В свою очередь, Бурков вручил Лукашенко модель танка Т-80БВМ, сделанную из кости мамонта, найденной на севере Омской области в Усть-Ишимском районе.

«Там же была обнаружена и кость человека, жившего, предположительно, 45 тыс. лет назад», — отметил глава сибирского региона.

Подарок знаменателен еще и тем, что танк Т-80БВМ — это усовершенствованная «Омсктрансмашем» модель российского танка Т-80БВ. Причем в модернизации приняла участие Белоруссия.

На танке установлен многоканальный прицел наводчика «Сосна-У», который разработали на белорусском предприятии «Пеленг». Устройство имеет визирный, тепловизионный и дальномерный каналы, а также канал управления ракетой.

Напомним, ранее Лукашенко со словами «все-таки надо побывать» заявил, что собирается посетить Алтай.

Накануне президент Белоруссии в бронежилете и с автоматом наперевес прибыл во Дворец независимости. После этого его спародировал телеведущий Иван Ургант на Первом канале.