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Жизнь

Ургант нацепил усы и спародировал Лукашенко с автоматом

Телеведущий Иван Ургант на Первом канале спародировал президента Белоруссии Александра Лукашенко. Видео опубликовали на YouTube-канале передачи «Вечерний Ургант».

Ургант спародировал Лукашенко с автоматом.
Ургант спародировал Лукашенко с автоматом.
кадр из видео

Напомним, 23 августа Лукашенко на фоне протестов ходил в бронежилете с автоматом в руках, сопровождал его вооруженный сын — 15-летний Николай.

Эту ситуацию Ургант, нарядившись в Лукашенко, спародировал вместе с соведущим Дмитрием Хрусталевым, который исполнил роль сына главы республики. Оба вооружились игрушечным оружием и иными атрибутами.

«Мы разыграли для вас фрагмент из замечательного стихотворения Михаила Танича «Папа может, папа может все что угодно», — пошутил после Ургант.

Ранее российские политики оценили появление Лукашенко в военной амуниции возле Дворца независимости — выглядит решительно, но сцена мрачная.

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