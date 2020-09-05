Ургант нацепил усы и спародировал Лукашенко с автоматом

Напомним, 23 августа Лукашенко на фоне протестов ходил в бронежилете с автоматом в руках, сопровождал его вооруженный сын — 15-летний Николай.
Эту ситуацию Ургант, нарядившись в Лукашенко, спародировал вместе с соведущим Дмитрием Хрусталевым, который исполнил роль сына главы республики. Оба вооружились игрушечным оружием и иными атрибутами.
«Мы разыграли для вас фрагмент из замечательного стихотворения Михаила Танича «Папа может, папа может все что угодно», — пошутил после Ургант.
Ранее российские политики оценили появление Лукашенко в военной амуниции возле Дворца независимости — выглядит решительно, но сцена мрачная.