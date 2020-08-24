Российские политики оценили появление Лукашенко в военной амуниции в резиденции

«Выглядит решительно, но сцена мрачная. Надо ли было доводить до этого?» — задался вопросом российский политик.
Он подчеркнул — обстоятельств непреодолимой силы в Белоруссии не было, пишет Lenta.ru. При этом были грубые ошибки в политике, однако какие именно — не уточнил.
Вечером 23 августа Александр Лукашенко прилетел в свою резиденцию в Минске на вертолете. Он вышел из него в бронежилете и с автоматом в руках. На борту с Лукашенко также находился 15-летний сын Николай. Он также был в военной амуниции.
«Символ» с автоматом"
В Госдуме заявили, что таким образом Лукашенко хотел продемонстрировать свою готовность бороться против организаторов «оранжевых революций».
По мнению зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Виктора Водолацкого, президент, взявший в руки автомат, — это символ того, что нельзя сдавать свою страну.
Между тем в Минске 23 августа прошел крупнейший с начала протестов митинг. На него собрались от 20 тыс, по данным государственных СМИ, до 200 тыс. человек, по оценке телеграм-каналов и других СМИ.
Ранее Александр Лукашенко распорядился закрыть с 24 августа все бастующие в стране предприятия.