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Политика

Российские политики оценили появление Лукашенко в военной амуниции в резиденции

Российский сенатор Алексей Пушков оценил появление белорусского президента Александра Лукашенко в бронежилете и с автоматом в руках, написал он в своем Telegram-канале.

Вооруженный Александр Лукашенко.
Вооруженный Александр Лукашенко.
Стоп-кадр YouTube

«Выглядит решительно, но сцена мрачная. Надо ли было доводить до этого?» — задался вопросом российский политик.

Он подчеркнул — обстоятельств непреодолимой силы в Белоруссии не было, пишет Lenta.ru. При этом были грубые ошибки в политике, однако какие именно — не уточнил.

Вечером 23 августа Александр Лукашенко прилетел в свою резиденцию в Минске на вертолете. Он вышел из него в бронежилете и с автоматом в руках. На борту с Лукашенко также находился 15-летний сын Николай. Он также был в военной амуниции.

«Символ» с автоматом"

В Госдуме заявили, что таким образом Лукашенко хотел продемонстрировать свою готовность бороться против организаторов «оранжевых революций».

По мнению зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Виктора Водолацкого, президент, взявший в руки автомат, — это символ того, что нельзя сдавать свою страну.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Стоп-кадр YouTube

Между тем в Минске 23 августа прошел крупнейший с начала протестов митинг. На него собрались от 20 тыс, по данным государственных СМИ, до 200 тыс. человек, по оценке телеграм-каналов и других СМИ.

Ранее Александр Лукашенко распорядился закрыть с 24 августа все бастующие в стране предприятия.

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