Эксклюзивную трешку продают в Барнауле за 22 млн рублей. Она располагается по адресу ул. Профинтерна, 7А.

Квартиру с нестандартной планировкой продают в Барнауле за 22 млн рублей.

Общая площадь квартиры 113,3 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 194 тыс. рублей.

Квартира нестандартной планировки с дизайнерским ремонтом и прекрасным видом из окон. Ремонт выполнен из качественных материалов, использована только высококачественная фурнитура.

Отмечается, что внутри светло, тепло и просторно. Абсолютно вся техника, мебель, предметы интерьера остаются новым хозяевам.

В квартире два санузла: один с большой ванной и телевизором, второй с душевой кабиной и окном с видом на город.

Стиральная машина и пылесос Dyson так же остаются приятным бонусом. Большая светлая кухня оборудована удобными системами хранения, духовкой, микроволновой печью, посудомоечной машиной, а также большим холодильником и морозильной камерой.

Также есть две уютные спальни, в одной из которых стоит большой гардероб. Так же есть гардероб в прихожей (шкаф-купе).

Дом под круглосуточным видеонаблюдением, есть консьерж, уютная зона отдыха в холле, подземная парковка и парковочные места вокруг дома.

В шаговой доступности все объекты инфраструктуры: магазины, школы, ВУЗы, фитнес-клуб с бассейном, отличная транспортная развязка.

Отметим, что в марте прошлого года трехкомнатная квартира стоила 11 млн рублей. На данный момент цены стали в два раза больше.

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