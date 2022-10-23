23 октября
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Недвижимость

Квартиру в стиле лофт с «газоном» на балконе продают за 4 млн рублей

Двухкомнатную квартиру в стиле лофт продают за 4 млн рублей в Барнауле. Она находится на Павловском тракте, 307к1. Объявление размещено на Авито.

Двухкомнатная квартира, 36,5 кв. м за 4 млн рублей
Двухкомнатная квартира, 36,5 кв. м за 4 млн рублей
Авито

Площадь «двушки» — 36,5 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 112 тыс. рублей.

Квартира находится на втором этаже из 16 в современном доме — его сдали в 2022 году. Он монолитный. В нем работает один грузовой лифт.

В квартире сделали евроремонт. Комнаты здесь совмещенно-изолированные. Из прихожей можно попасть сразу в небольшую гостиную, которая совмещена с кухней. Между ними столовая зона.

Спальня находится отдельно. Из нее можно попасть на лоджию.

Дизайн квартиры сделан в стиле лофт. Стены гостиной имитируют светлый кирпич, а в спальне — красный. В ванной комнате выложили плитку коричневого цвета.

На лоджии постелили зеленый ковер, напоминающий постриженный газон.

Владелец продает квартиру с мебелью и бытовой техникой.

На территории дома есть детская площадка и открытая парковка. Рядом с ним — детский сад № 275, продуктовые магазины и гипермаркет Metro.

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