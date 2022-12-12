Лаконичность и строгость

Строгие коричневые фасады игриво выглядывают из-за деревьев, когда мы смотрим на них из окон нашей редакции.
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Архитектор ЖК «Ютссон» вдохновлялся традициями скандинавской архитектуры.
Строгие коричневые фасады игриво выглядывают из-за деревьев, когда мы смотрим на них из окон нашей редакции.
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