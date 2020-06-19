Лесное братство. К скандалу в барнаульском бору подключились депутаты Госдумы и АКЗС

Прокуратура ведет проверку по обращениям, связанным с конфликтом вокруг земельных участков, которые в 2020 году были выделены в ленточному бору под жилую застройку. Как сообщили altapress.ru 18 июня в прокуратуре Алтайского края, проверка организована по обращениям из Госдумы и АКЗС. В этот же день канцелярия Виктора Томенко зарегистрировала обращение с несколькими сотнями подписей за то, чтобы отдать эту землю под «Сад памяти», патриотическую концепцию которого поддержал Владимир Путин.

Хинштейн и 600+ подписей

Из ответа на запрос altapress.ru на имя прокурора края Александра Руднева следует, что проверку в настоящее время ведут два подчиненных ему ведомства. Это прокуратура Барнаула и Алтайская природоохранная прокуратура.

Работа прокуроров организована по обращениям депутата Госдумы Александра Хинштейна и депутата АКЗС Марии Прусаковой. Итоги мероприятия станут известны 24 июня. В прокуратуре Алтайского края сообщили о готовности проинформировать редакцию о результатах и принятом решении.

Александр Хинштейн в Барнауле в 2009 году. Анна Зайкова

18 июня канцелярии губернатора Виктора Томенко и мэра Барнаула Вячеслава Франка зарегистрировали поступившее обращение общественников, которые предлагают разместить на участках 14-б и 14-в на ул. Кутузова мемориальный «Сад памяти».

Таким образом Алтайский край может присоединиться к одноименной международной акции, поддержанной президентом Владимиром Путиным.

Это обращение накануне подписали глава алтайского исполкома Общероссийского народного фронта Сергей Войтюк, председатель организации ветеранов «Боевое братство» Вячеслав Кравченко, руководитель Алтайского краевого Совета ветеранов ОВД и внутренних войск Михаил Улитин.

Вырубка деревьев в барнаульском бору. Ксения Морозова.

Не исключено, что эти люди уже располагали информацией о том, что до второй половины 2019 года участки на ул. Кутузова согласно главным земельным документам города еще относились к зонам городских лесов. Об этом — чуть ниже.

Кроме того, сообщили 18 июня общественники, под обращением к Томенко и Франку удалось собрать более 600 подписей жителей поселка Кирова, на территории которого развернулся конфликт.

Редактор , предъяви документ!

Редакция altapress.ru на этой неделе также получила официальный ответ из регионального управления Росреестра.

В ведомстве мы планировали выяснить ряд важных деталей. В частности, когда и каким нормативно-правовым актом участки на ул. Кутузова были отнесены к категории «земли населенных пунктов», что позволило в дальнейшем отдать их под частную застройку.

Еще один из вопросов в Росреестр касался истории смены правообладателей участков и вводимых ограничительных мер в отношении этих объектов недвижимости, арестов и обременений.

«В связи с тем, что к настоящему обращению (официальному запросу СМИ — Прим. редакции) не прилагается документ, уполномочивающий главного редактора altapress.ru Герасимюка М.В. действовать в интересах правообладателей данных земельных участков, предоставить детальную информацию относительно проведенных учетно-регистрационных действий , зарегистрированных, прекращенных правах, ограничениях на них, относящуюся к сведениям конфиденциального характера, не представляется возможным», — говорится в ответе замначальника управления Росреестра Андрея Рериха.

Вырубка деревьев в барнаульском бору. Ксения Морозова.

Сведения по участкам на ул. Кутузова, на оглашение которых у Росреестра нашлись правовые основания, по оценке самого ведомства, «относятся к категории общедоступных». То есть размещены в интернете и, более того, ранее уже были опубликованы altapress.ru.

Поcлали в Ж-4

Более щедр на важные детали Виктор Четошников, руководитель Градостроительной инспекции Алтайского края, главный архитектор региона.

Это видно из его ответа (копия имеется в распоряжении редакции) в адрес одной из жительниц Барнаула. Она направляла запрос о правомерности выдачи разрешений на строительство индивидуальных жилых домов на участках 14-б и 14-в по ул. Кутузова. Ответ Четошникова построен на основе «документов и материалов, представленных администрацией города Барнаула».

Виктор Четошников. Олег Богданов

Главный архитектор, в частности, сообщает, что данные участки в настоящее время «расположены в функциональной и территориальной зонах застройки индивидуальными домами (Ж-4)». То есть, коттеджи там строить можно.

Отнесены эти участки в Ж-4, согласно Генплану Барнаула и «Правил землепользования и застройки…», их утвердили сравнительно недавно — в августе и декабре 2019 года соответственно, видно из письма главного архитектора.

В предыдущих редакциях Генплана и ПЗЗ участки на ул. Кутузова были еще частью «функциональной и территориальной зон городских лесов». То есть, коттеджи там строить было нельзя.

Также Виктор Четошников пояснил, что сейчас правообладателям участков на ул. Кутузова 14-б и 14-в разрешение на снос зеленых насаждений на их территории не требуется.

Вырубка деревьев в барнаульском бору. Ксения Морозова.

В чем суть конфликта?

Как уже сообщал altapress.ru, распоряжениями краевого управления имущественных отношений весной 2020 года два этих участка были бесплатно предоставлены под индивидуальную жилую застройку.

Довольно быстро стало известно о том, что получателями земли в бору являются льготники — многодетные семьи. Глава одной из них — предприниматель Дмитрий Беломестных.

Второй участок достался семье его близкого родственника — Алексея Пашинина, заместителя начальника отдела по борьбе с преступлениями в сфере налогообложения ГУ МВД по Алтайскому краю.

ГУ МВД по Алтайскому краю. Анна Зайкова , altapress.ru

Глава Алтайкрайимущества Елена Зинкова на запрос редакции сообщила, что земельные участки предоставлены льготникам на законных основаниях, вопрос был согласован со всеми уполномоченными ведомствами.

Тем не менее, ситуация после ее огласки получила широкий резонанс. Так, «Российская газета», являющаяся официальным СМИ правительства, сообщила о начале служебной проверки, инициированной начальником ГУ МВД по Алтайскому краю Андреем Подоляном. Проверку проводит служба собственной безопасности полицейского главка. Результаты пока не озвучены.