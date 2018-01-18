Условная стройка: эксперты не смогли сказать, откуда возьмутся деньги на "Демидов-парк"

По словам экспертов, застройщиком первого дома в ЖК "Демидов-парк" по-прежнему остается компания "Аспект", которая не смогла продолжить стройку после обвала продаж долевок. Чтобы сдать дом и заселить как минимум 500 уже купленных квартир, предприниматели заключили договор подряда с "Алтайстроем". Это предприятие зарегистрировано в 2016 году и входит в ГК "Сибпромстрой", которая занимается промышленным, гражданским и жилищным строительством, говорит ее представитель.

Игорь Спивак,

начальник управления строительства и территориального планирования Минстройтранса Алтайского края:

— В настоящее время привлекаются организации, которые за счет собственных оборотных средств продолжают строить этот дом. Уже выстроены сети канализования, смонтирована газовая котельная, предстоит завершить строительство дома.

Спивак сообщил, что "Аспект" заключил договор с "Алтайстроем" как подрядной организацией, поэтому она и будет финансировать проект. Однако Михаил Журин, заместитель директора "Алтайстроя", заявил, что по договору платить должен "Аспект": "Вопрос с финансированием решен. Деньги идут через заказчика". Присутствовавший на встрече Владимир Шрамко, директор компании-застройщика, не смог назвать источник финансирования.

Владимир Шрамко,

директор компании "Аспект":

— Финансирование — вопрос коммерческий и закрыт для сторонних лиц. Работы выполняются и дальше мы будем видеть только наращивать темп.

По оценкам собравшихся экспертов, дом на Прудской, 40 построен примерно на 70%. Чтобы завершить работу, нужно еще 310 млн рублей. Они пойдут на то, чтобы достроить стены некоторых секций, остеклить балконы и окна, сделать всю внутреннюю отделку дома, включая сети коммуникаций, благоустроить территорию. На работу дают год. Первую очередь они должны ввести в сентябре, а вторую — в декабре 2018 года.

В частной беседе строители пояснили altapress.ru, что смогут выполнить взятые на себя обязательства при условии стабильного финансирования. "Рабочих на стройке будет столько, сколько позволит финансирование", — подчеркнули они. Деньги новые подрядчики ждут только со стороны администрации края. Ожидается, что в дом заселят медиков тубдиспансера, для которых купят квартиры на бюджетные деньги через аукцион.

Как пояснил Игорь Спивак, компания "Аспект" будет участвовать в аукционе наравне с другими желающими.

Игорь Спивак,

начальник управления строительства и территориального планирования Минстройтранса Алтайского края:

— Аукцион уже объявляли в 2017 году, но "Аспект" не смог в нем участвовать, так как у него не было готовых квартир. В текущем году министерство будет проводить подобный аукцион и у любого застройщика есть возможность в нем участвовать. Передача квартир будет осуществляться на тот момент, как дом будет введен в эксплуатацию.

Справка

В доме на Прудской, 40 в Новоалтайске 765 квартир. Из них продано около 500. Накануне неизвестные распространили в СМИ письмо о том, что власти Алтайского края решили заменить "Аспект" на компанию "Селф", зарекомендовавшую себя в качестве надежного застройщика. Источники altapress.ru подтвердили, что предприятие Нодара Шонии будет участвовать в проекте. На состоявшейся 17 января встрече журналистов с чиновниками и строителями информацию не подтвердили.

Факт

Дом стоит в поле примерно в полукилометре от основного жилого массива Новоалтайска. Здесь должны были построить микрорайон из 15 многоэтажек с парком, школой и детсадами. Пока вокруг новостройки нет социальной инфраструктуры. До ближайших детсада и школы около полукилометра, говорит Владимир Шрамко.

Местные жители отмечают, что добираться до них будет сложно, так как дорога идет через поля и тротуара нет. Кроме того, мимо дома не ходит общественного транспорта. Также открыт вопрос: как будут добираться до работы медики тубдиспансера, если все таки аукцион на покупку квартир для них выиграет "Аспект".