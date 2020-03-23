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23 марта -6°C

Ложь и провокация: «воевавшую» с «Марией-Ра» главу ТСЖ подозревают в выводе миллиона рублей

Арбитражный управляющий Константин Ворсин, ведущий дело о банкротстве барнаульского ТСЖ «Ленина-26», предполагает, что председатель правления Татьяна Головина необоснованно вывела со счета товарищества около 1 млн рублей. Она, в свою очередь, все подозрения «отметает» — называет их сплетнями и провокацией. Altapress.ru разбирался в ситуации.

Проспект Ленина, 26.
Проспект Ленина, 26.
Анна Зайкова.

Сейчас банкротство ТСЖ «Ленина-26» находится в первой стадии — наблюдения. Она продлится до мая 2020 года. Но уже сейчас временный управляющий Константин Ворсин изучил документы, выписки из банка и обнаружил несколько подозрительных операций.

Ворсина смутил тот факт, что в 2016 году в товариществе работала дочь председателя — Надежда Крайцер. Она — руководитель и единственный участник компании «Импульс», которая обслуживала ТСЖ. По словам Татьяны Головиной, бухгалтерия велась также через фирму.

Татьяна Головина.
Татьяна Головина.
altapress.ru

Татьяна Головина,
председатель ТСЖ «Ленина-26»:

Пишут, что моя дочь работала бухгалтером у нас в 2016 году. Такого быть не могло. Она работала бухгалтером в 2014—2015 году, потому что у нас некому было вести бухгалтерию.

По наблюдению Ворсина, на счет компании «Импульс» были переведены 436 тыс. рублей, полученных по суду от «Марии-Ра». А после получения от торговой сети 1,9 млн рублей были обналичены еще 529 тыс. рублей доказать целевое назначение которых, по его утверждению, Головина не смогла.

Татьяна Головина,
председатель «Ленина-26»:

Тот факт, что эти средства были обналичены и переведены на счет фирмы «Импульс», — неправда. Если деньги и перечислялись, то только в счет выполняемых работ или погашения задолженности. Но зачастую, ее услуги оставались неоплаченными. С «Импульсом» мы работали давно. Средства перечисляли по «безналичке». Все разговоры про эти деньги — обыкновенные сплетни.

Проспект Ленина, 26.
Проспект Ленина, 26.
Анна Зайкова.

После того, как «Мария-Ра» подала заявление о банкротстве ТСЖ, фирму «Импульс» начали ликвидировать. Ворсин против этого возражал — тогда исполнение судебных актов и привлечение к субсидиарной ответственности станет невозможным. Более того, он попросил суд арестовать две квартиры, который принадлежат Кайцер. В аресте имущества суд отказал — владелица фирмы «Импульс» не участник дела о банкротстве.

В свою очередь, Татьяна Головина утверждает, что с Константином Ворсиным она не встречалась и не предоставляла ему никаких документов. «Все документы у нас затоплены. Сначала они хранились у меня дома, а потом по решению правления дома мы перенесли их в подвал. Там всегда было сухо, но в июне 2019 года мы делали опрессовку и нас затопило. Все плавало в горячей воде. Не знаю, что там сохранилось», — объясняет она.

По словам Головиной, сейчас «Мария-Ра» собирается проводить собрание по смене способа управления многоквартирным домом. Но делает это торговая сеть, по ее мнению, не совсем честно.

Проспект Ленина, 26.
Проспект Ленина, 26.
Анна Зайкова.

Татьяна Головина,
председатель «Ленина-26»:

Нас признают банкротом. Это точно. «Мария-Ра» отказалась от мирового соглашения — деньги им не поступают. Они оказывают давление, а мои ресурсы не сравнить с их. Я всего лишь пенсионерка. Я даже адвоката не могу нанять на свою пенсию. От них идет разговор, что я украла около 3 млн рублей. Да, есть банковские выписки, что перечислялись деньги. И что? Все деньги перечислялись только на основании актов выполненных работ.

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