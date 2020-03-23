Ложь и провокация: «воевавшую» с «Марией-Ра» главу ТСЖ подозревают в выводе миллиона рублей

Арбитражный управляющий Константин Ворсин, ведущий дело о банкротстве барнаульского ТСЖ «Ленина-26», предполагает, что председатель правления Татьяна Головина необоснованно вывела со счета товарищества около 1 млн рублей. Она, в свою очередь, все подозрения «отметает» — называет их сплетнями и провокацией. Altapress.ru разбирался в ситуации.

Сейчас банкротство ТСЖ «Ленина-26» находится в первой стадии — наблюдения. Она продлится до мая 2020 года. Но уже сейчас временный управляющий Константин Ворсин изучил документы, выписки из банка и обнаружил несколько подозрительных операций.

Ворсина смутил тот факт, что в 2016 году в товариществе работала дочь председателя — Надежда Крайцер. Она — руководитель и единственный участник компании «Импульс», которая обслуживала ТСЖ. По словам Татьяны Головиной, бухгалтерия велась также через фирму.

Татьяна Головина. altapress.ru

Татьяна Головина,

председатель ТСЖ «Ленина-26»:

Пишут, что моя дочь работала бухгалтером у нас в 2016 году. Такого быть не могло. Она работала бухгалтером в 2014—2015 году, потому что у нас некому было вести бухгалтерию.

По наблюдению Ворсина, на счет компании «Импульс» были переведены 436 тыс. рублей, полученных по суду от «Марии-Ра». А после получения от торговой сети 1,9 млн рублей были обналичены еще 529 тыс. рублей доказать целевое назначение которых, по его утверждению, Головина не смогла.

Татьяна Головина,

председатель «Ленина-26»:

Тот факт, что эти средства были обналичены и переведены на счет фирмы «Импульс», — неправда. Если деньги и перечислялись, то только в счет выполняемых работ или погашения задолженности. Но зачастую, ее услуги оставались неоплаченными. С «Импульсом» мы работали давно. Средства перечисляли по «безналичке». Все разговоры про эти деньги — обыкновенные сплетни.

Проспект Ленина , 26. Анна Зайкова.

После того, как «Мария-Ра» подала заявление о банкротстве ТСЖ, фирму «Импульс» начали ликвидировать. Ворсин против этого возражал — тогда исполнение судебных актов и привлечение к субсидиарной ответственности станет невозможным. Более того, он попросил суд арестовать две квартиры, который принадлежат Кайцер. В аресте имущества суд отказал — владелица фирмы «Импульс» не участник дела о банкротстве.

В свою очередь, Татьяна Головина утверждает, что с Константином Ворсиным она не встречалась и не предоставляла ему никаких документов. «Все документы у нас затоплены. Сначала они хранились у меня дома, а потом по решению правления дома мы перенесли их в подвал. Там всегда было сухо, но в июне 2019 года мы делали опрессовку и нас затопило. Все плавало в горячей воде. Не знаю, что там сохранилось», — объясняет она.

По словам Головиной, сейчас «Мария-Ра» собирается проводить собрание по смене способа управления многоквартирным домом. Но делает это торговая сеть, по ее мнению, не совсем честно.

Проспект Ленина , 26. Анна Зайкова.

Татьяна Головина,

председатель «Ленина-26»:

Нас признают банкротом. Это точно. «Мария-Ра» отказалась от мирового соглашения — деньги им не поступают. Они оказывают давление, а мои ресурсы не сравнить с их. Я всего лишь пенсионерка. Я даже адвоката не могу нанять на свою пенсию. От них идет разговор, что я украла около 3 млн рублей. Да, есть банковские выписки, что перечислялись деньги. И что? Все деньги перечислялись только на основании актов выполненных работ.