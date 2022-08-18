Мало, мало, мало. Какие строительные проекты поддержали и за что их поругали на барнаульском градсовете

Стройка на фундаменте разорившегося «СтройГаза», высотки у садоводств, дилерский центр в серых тонах под «нашу пыль и грязь». Это и другие объекты рассмотрели в Барнауле на градсовете 17 августа. Чиновники и архитекторы пожурили проектировщиков, но в итоге все приняли. Altapress.ru расскажет интересные подробности о будущих стройках, которые коснутся тысяч покупателей.

Мало дороги

На Шумакова, 13 планируют возвести 16-этажный жилой дом. Зона будущей стройки прилегает к предполагаемой парковой территории за ТЦ «Европа». Проект выполнил Сергей Черепанов по заказу компании «ВОТЭТОДОМ».

Здание будет примыкать к 23-этажному дому на ул. Шумакова, 11, который ранее уже возвел заказчик.

На первом этаже разместят административные помещения с выходом на ул. Шумакова. Оттуда же запроектирован въезд в подземную стоянку на 56 мест. Вход же в жилую часть будет только со стороны двора.

Проект ЖК на улице Шумакова , 13. Предоставлено altapress.ru. Проект ЖК на улице Шумакова , 13. Предоставлено altapress.ru. Проект ЖК на улице Шумакова , 13. Предоставлено altapress.ru. Проект ЖК на улице Шумакова , 13. Предоставлено altapress.ru. Проект ЖК на улице Шумакова , 13. Предоставлено altapress.ru. Проект ЖК на улице Шумакова , 13. Предоставлено altapress.ru. Проект ЖК на улице Шумакова , 13. Предоставлено altapress.ru. Проект ЖК на улице Шумакова , 13. Предоставлено altapress.ru.

Во дворе и на эксплуатируемой кровле разместят детские, спортивные площадки, зоны отдыха и парковки.

У каждой из 141 квартиры будет балкон или лоджия. Левый торец дома — глухой, его украсят декоративным панно. Стена обращена на шумную кровлю с детской площадкой.

Отделают фасад полимерной штукатуркой, которую окрасят в бело-голубые тона с акцентными оранжевыми и синими вставками. Первый этаж облицуют бетонным кирпичом.

Проектировщик рассчитал, что жильцам потребуется как минимум 10 мест в детских садах и 20 — в школах. Эти объекты есть в пешеходной доступности, но еще неизвестно, смогут ли они принять детей. Градсовет поручил уточнить это в министерстве образования.

Проект ЖК на улице Шумакова , 13. Предоставлено altapress.ru. Проект ЖК на улице Шумакова , 13. Предоставлено altapress.ru. Проект ЖК на улице Шумакова , 13. Предоставлено altapress.ru. Проект ЖК на улице Шумакова , 13. Предоставлено altapress.ru. Проект ЖК на улице Шумакова , 13. Предоставлено altapress.ru.

Возможность, что улицу Шумакова когда-нибудь расширят до трех полос, в проекте не предусмотрели. Тем не менее, его одобрили.

Поддержали и проект жилищного комплекса от «Серебряного бора» по адресу: 6-я Нагорная, 15г/5. На этом месте компания «Стройгаз», разорившаяся в 2014 году, приготовила фундамент для так и не построенной многоэтажки. Подробнее о новом проекте altapress.ru писал здесь .

Проект жилого комплекса на ул. 6-й Нагорной , 15г/5. Визуализация. Предоставлено altapress.ru.

Мало зелени

На градсовете представили проект двух административных корпусов на Попова, 196а. Его разработала компания «Структура».

Основное прямоугольное здание будет четырехэтажным. На первом появятся офисные и санитарно-бытовые помещения. Выше — то же самое, но уже со свободной планировкой. Последнее относится и ко второму корпусу, поменьше.

Строения оформят в минималистическом стиле. Фасад будет двухцветным — темно-серым и белым. Стены облицуют декоративным кирпичом и штукатуркой.

Проект административных зданий на улице Попова , 196 а. Предоставлено altapress.ru. Проект административных зданий на улице Попова , 196 а. Предоставлено altapress.ru. Проект административных зданий на улице Попова , 196 а. Предоставлено altapress.ru. Проект административных зданий на улице Попова , 196 а. Предоставлено altapress.ru. Проект административных зданий на улице Попова , 196 а. Предоставлено altapress.ru. Проект административных зданий на улице Попова , 196 а. Предоставлено altapress.ru. Проект административных зданий на улице Попова , 196 а. Предоставлено altapress.ru. Проект административных зданий на улице Попова , 196 а. Предоставлено altapress.ru. Проект административных зданий на улице Попова , 196 а. Предоставлено altapress.ru.

797 квадратных метров — общая площадь застройки.

34 парковочных места.

Этот проект также поддержали, но сделали замечание: мало зелени. Градсовет предложил оставить землю без асфальта там, где это возможно.

Мало инженерной подготовки

На заседании повторно рассмотрели проект двух многоквартирных комплексов в поселке Южный, входящих в один и тот же новый квартал.

Здесь, как и на 6-й Нагорной, в 2012 году планировал работать «Стройгаз». Концепцию нового проекта для «Адалин-строй» разработало нидерландское архитектурное бюро «DROM». «Адалин-проект» сейчас разрабатывает документацию.

Проект жилых комплексов на Южном от «Адалин-строй». Предоставлено altapress.ru. Проект жилых комплексов на Южном от «Адалин-строй». Предоставлено altapress.ru.

Участок находится на въезде в Южный, напротив стелы. С ним соседствуют садоводства «Алтайские зори» и «Сибирский садовод». Въезд в них проектировщик предлагает организовать через территорию квартала — для удобства местных жителей.

2143 — общее количество квартир.

В квартале предусмотрено строительство детского сада на 170 мест и амбулатория. Запроектирована семиэтажная надземная гараж-стоянка на 500 мест и «подземка».

Разумеется, появятся детские и спортивные площадки и зоны отдыха для взрослых. Выделят место для машин и выгула собак. Вблизи будет парковая зона, которая станет доступной и для жителей соседних кварталов.

Проект жилых комплексов на Южном от «Адалин-строй». Предоставлено altapress.ru. Проект жилых комплексов на Южном от «Адалин-строй». Предоставлено altapress.ru. Проект жилых комплексов на Южном от «Адалин-строй». Предоставлено altapress.ru. Проект жилых комплексов на Южном от «Адалин-строй». Предоставлено altapress.ru. Проект жилых комплексов на Южном от «Адалин-строй». Предоставлено altapress.ru. Проект жилых комплексов на Южном от «Адалин-строй». Предоставлено altapress.ru. Проект жилых комплексов на Южном от «Адалин-строй». Предоставлено altapress.ru.

Со времени предыдущего заседания проектировщик уделил внимание пожарным проездам с разворотными площадками. Дорабатывают и «внутренности»: предполагают поставить в квартирах противопожарные двери, увеличить ширину путей эвакуации, установить продвинутую систему оповещения и построить незадымляющуюся лестницу «Н-2».

У территории непростой рельеф с оврагами. Отсюда возникают сложности при инженерной подготовке строительной площадки.

В будущем овраги очистят, проведут расчет укрепления откосов, установят дренажи, которые не дадут повредить фундамент поверхностными стоками.

Проект жилых комплексов на Южном от «Адалин-строй». Предоставлено altapress.ru. Проект жилых комплексов на Южном от «Адалин-строй». Предоставлено altapress.ru. Проект жилых комплексов на Южном от «Адалин-строй». Предоставлено altapress.ru.

«Заключен договор с новосибирской компанией, которая займется укреплением откосов. Если понадобится — эти работы будут выполнены», — говорит докладчик.

Не всем членам градсовета заявление показалось убедительным.

Сергей Боженко,

заместитель директора МКУ «Архитектура города Барнаула»:

Вопросы инженерной подготовки территории не решены. Именно с учетом этого нужно определять всю конфигурацию микрорайона. Два глубоких лога, выходящих в сторону садоводства, нужно серьезно укреплять. Поэтому сначала стоит разработать вопрос. Возможно, чтобы это осуществить, придется изъять часть земли садоводства.

Несмотря на это замечание, проект в целом поддержали. Но поручили серьезно доработать оставшийся вопрос.

Мало белого

Повторно на заседании представили и проект дилерского центра, созданный «Мастерской Золотова». Предполагается, что его расположат на Павловском тракте, 200-б.

Проектировщик устранил недочеты, на которые указали члены градсовета в прошлый раз: оставил место под парковку со стороны Павловского тракта, сократил расстояние между корпусами и разработал несколько вариантов архитектурных решений фасадов.

Так, Владимир Золотов предлагал сделать фасад здания асимметричным и протянуть над входом декоративную стеклянную полуарку с прямым углом.

Владимир Золотов,

руководитель мастерской:

Это запоминающийся акцент комплекса, который повлияет на формирование Павловского тракта. Мы не возражаем против решения, которое согласовано с заказчиком, но считаем, что с минимальными затратами можно получить более интересный объект для города.

Застройщик тут же отметил, что ему больше подходит вариант без архитектурных изысков. В итоге, возможность выбрать нужный вариант оставили ему. Концепцию поддержали, но при этом посетовали на цветовое решение.

Проект дилерского центра на Павловском тракте , 200б. Предоставлено altapress.ru.

Например, Сергей Боженко предложил использовать больше белого в проекте, подражая виду немецких технических производств. Так, по его мнению, Барнаул можно сделать намного светлее и наряднее.

На это депутат городской думы Евгений Носенко со вздохом ответил: «К сожалению, светло-серый лучше походит нашей пыли и грязи».