18 августа
﻿
Недвижимость

Мало, мало, мало. Какие строительные проекты поддержали и за что их поругали на барнаульском градсовете

Стройка на фундаменте разорившегося «СтройГаза», высотки у садоводств, дилерский центр в серых тонах под «нашу пыль и грязь». Это и другие объекты рассмотрели в Барнауле на градсовете 17 августа. Чиновники и архитекторы пожурили проектировщиков, но в итоге все приняли. Altapress.ru расскажет интересные подробности о будущих стройках, которые коснутся тысяч покупателей.

Проект жилых комплексов на Южном от "Адалин-строй".
Проект жилых комплексов на Южном от "Адалин-строй".
Предоставлено altapress.ru.

Мало дороги

На Шумакова, 13 планируют возвести 16-этажный жилой дом. Зона будущей стройки прилегает к предполагаемой парковой территории за ТЦ «Европа». Проект выполнил Сергей Черепанов по заказу компании «ВОТЭТОДОМ».

Здание будет примыкать к 23-этажному дому на ул. Шумакова, 11, который ранее уже возвел заказчик.

На первом этаже разместят административные помещения с выходом на ул. Шумакова. Оттуда же запроектирован въезд в подземную стоянку на 56 мест. Вход же в жилую часть будет только со стороны двора.

Проект ЖК на улице Шумакова, 13.
Проект ЖК на улице Шумакова, 13.
Предоставлено altapress.ru.
Проект ЖК на улице Шумакова, 13.
Проект ЖК на улице Шумакова, 13.
Предоставлено altapress.ru.
Проект ЖК на улице Шумакова, 13.
Проект ЖК на улице Шумакова, 13.
Предоставлено altapress.ru.
Проект ЖК на улице Шумакова, 13.
Проект ЖК на улице Шумакова, 13.
Предоставлено altapress.ru.
Проект ЖК на улице Шумакова, 13.
Проект ЖК на улице Шумакова, 13.
Предоставлено altapress.ru.
Проект ЖК на улице Шумакова, 13.
Проект ЖК на улице Шумакова, 13.
Предоставлено altapress.ru.
Проект ЖК на улице Шумакова, 13.
Проект ЖК на улице Шумакова, 13.
Предоставлено altapress.ru.
Проект ЖК на улице Шумакова, 13.
Проект ЖК на улице Шумакова, 13.
Предоставлено altapress.ru.

Во дворе и на эксплуатируемой кровле разместят детские, спортивные площадки, зоны отдыха и парковки.

У каждой из 141 квартиры будет балкон или лоджия. Левый торец дома — глухой, его украсят декоративным панно. Стена обращена на шумную кровлю с детской площадкой.

Отделают фасад полимерной штукатуркой, которую окрасят в бело-голубые тона с акцентными оранжевыми и синими вставками. Первый этаж облицуют бетонным кирпичом.

Проектировщик рассчитал, что жильцам потребуется как минимум 10 мест в детских садах и 20 — в школах. Эти объекты есть в пешеходной доступности, но еще неизвестно, смогут ли они принять детей. Градсовет поручил уточнить это в министерстве образования.

Проект ЖК на улице Шумакова, 13.
Проект ЖК на улице Шумакова, 13.
Предоставлено altapress.ru.
Проект ЖК на улице Шумакова, 13.
Проект ЖК на улице Шумакова, 13.
Предоставлено altapress.ru.
Проект ЖК на улице Шумакова, 13.
Проект ЖК на улице Шумакова, 13.
Предоставлено altapress.ru.
Проект ЖК на улице Шумакова, 13.
Проект ЖК на улице Шумакова, 13.
Предоставлено altapress.ru.
Проект ЖК на улице Шумакова, 13.
Проект ЖК на улице Шумакова, 13.
Предоставлено altapress.ru.

Возможность, что улицу Шумакова когда-нибудь расширят до трех полос, в проекте не предусмотрели. Тем не менее, его одобрили.

Поддержали и проект жилищного комплекса от «Серебряного бора» по адресу: 6-я Нагорная, 15г/5. На этом месте компания «Стройгаз», разорившаяся в 2014 году, приготовила фундамент для так и не построенной многоэтажки. Подробнее о новом проекте altapress.ru писал здесь.

Проект жилого комплекса на ул. 6-й Нагорной, 15г/5. Визуализация.
Проект жилого комплекса на ул. 6-й Нагорной, 15г/5. Визуализация.
Предоставлено altapress.ru.

Мало зелени

На градсовете представили проект двух административных корпусов на Попова, 196а. Его разработала компания «Структура».

Основное прямоугольное здание будет четырехэтажным. На первом появятся офисные и санитарно-бытовые помещения. Выше — то же самое, но уже со свободной планировкой. Последнее относится и ко второму корпусу, поменьше.

Строения оформят в минималистическом стиле. Фасад будет двухцветным — темно-серым и белым. Стены облицуют декоративным кирпичом и штукатуркой.

Проект административных зданий на улице Попова, 196 а.
Проект административных зданий на улице Попова, 196 а.
Предоставлено altapress.ru.
Проект административных зданий на улице Попова, 196 а.
Проект административных зданий на улице Попова, 196 а.
Предоставлено altapress.ru.
Проект административных зданий на улице Попова, 196 а.
Проект административных зданий на улице Попова, 196 а.
Предоставлено altapress.ru.
Проект административных зданий на улице Попова, 196 а.
Проект административных зданий на улице Попова, 196 а.
Предоставлено altapress.ru.
Проект административных зданий на улице Попова, 196 а.
Проект административных зданий на улице Попова, 196 а.
Предоставлено altapress.ru.
Проект административных зданий на улице Попова, 196 а.
Проект административных зданий на улице Попова, 196 а.
Предоставлено altapress.ru.
Проект административных зданий на улице Попова, 196 а.
Проект административных зданий на улице Попова, 196 а.
Предоставлено altapress.ru.
Проект административных зданий на улице Попова, 196 а.
Проект административных зданий на улице Попова, 196 а.
Предоставлено altapress.ru.
Проект административных зданий на улице Попова, 196 а.
Проект административных зданий на улице Попова, 196 а.
Предоставлено altapress.ru.

797 квадратных метров — общая площадь застройки.
34 парковочных места.

Этот проект также поддержали, но сделали замечание: мало зелени. Градсовет предложил оставить землю без асфальта там, где это возможно.

Мало инженерной подготовки

На заседании повторно рассмотрели проект двух многоквартирных комплексов в поселке Южный, входящих в один и тот же новый квартал.

Здесь, как и на 6-й Нагорной, в 2012 году планировал работать «Стройгаз». Концепцию нового проекта для «Адалин-строй» разработало нидерландское архитектурное бюро «DROM». «Адалин-проект» сейчас разрабатывает документацию.

Проект жилых комплексов на Южном от &quot;Адалин-строй&quot;.
Проект жилых комплексов на Южном от «Адалин-строй».
Предоставлено altapress.ru.
Проект жилых комплексов на Южном от &quot;Адалин-строй&quot;.
Проект жилых комплексов на Южном от «Адалин-строй».
Предоставлено altapress.ru.

Участок находится на въезде в Южный, напротив стелы. С ним соседствуют садоводства «Алтайские зори» и «Сибирский садовод». Въезд в них проектировщик предлагает организовать через территорию квартала — для удобства местных жителей.

2143 — общее количество квартир.

В квартале предусмотрено строительство детского сада на 170 мест и амбулатория. Запроектирована семиэтажная надземная гараж-стоянка на 500 мест и «подземка».

Разумеется, появятся детские и спортивные площадки и зоны отдыха для взрослых. Выделят место для машин и выгула собак. Вблизи будет парковая зона, которая станет доступной и для жителей соседних кварталов.

Проект жилых комплексов на Южном от &quot;Адалин-строй&quot;.
Проект жилых комплексов на Южном от «Адалин-строй».
Предоставлено altapress.ru.
Проект жилых комплексов на Южном от &quot;Адалин-строй&quot;.
Проект жилых комплексов на Южном от «Адалин-строй».
Предоставлено altapress.ru.
Проект жилых комплексов на Южном от &quot;Адалин-строй&quot;.
Проект жилых комплексов на Южном от «Адалин-строй».
Предоставлено altapress.ru.
Проект жилых комплексов на Южном от &quot;Адалин-строй&quot;.
Проект жилых комплексов на Южном от «Адалин-строй».
Предоставлено altapress.ru.
Проект жилых комплексов на Южном от &quot;Адалин-строй&quot;.
Проект жилых комплексов на Южном от «Адалин-строй».
Предоставлено altapress.ru.
Проект жилых комплексов на Южном от &quot;Адалин-строй&quot;.
Проект жилых комплексов на Южном от «Адалин-строй».
Предоставлено altapress.ru.
Проект жилых комплексов на Южном от &quot;Адалин-строй&quot;.
Проект жилых комплексов на Южном от «Адалин-строй».
Предоставлено altapress.ru.

Со времени предыдущего заседания проектировщик уделил внимание пожарным проездам с разворотными площадками. Дорабатывают и «внутренности»: предполагают поставить в квартирах противопожарные двери, увеличить ширину путей эвакуации, установить продвинутую систему оповещения и построить незадымляющуюся лестницу «Н-2».

У территории непростой рельеф с оврагами. Отсюда возникают сложности при инженерной подготовке строительной площадки.

В будущем овраги очистят, проведут расчет укрепления откосов, установят дренажи, которые не дадут повредить фундамент поверхностными стоками.

Проект жилых комплексов на Южном от &quot;Адалин-строй&quot;.
Проект жилых комплексов на Южном от «Адалин-строй».
Предоставлено altapress.ru.
Проект жилых комплексов на Южном от &quot;Адалин-строй&quot;.
Проект жилых комплексов на Южном от «Адалин-строй».
Предоставлено altapress.ru.
Проект жилых комплексов на Южном от &quot;Адалин-строй&quot;.
Проект жилых комплексов на Южном от «Адалин-строй».
Предоставлено altapress.ru.

«Заключен договор с новосибирской компанией, которая займется укреплением откосов. Если понадобится — эти работы будут выполнены», — говорит докладчик.

Не всем членам градсовета заявление показалось убедительным.

Сергей Боженко,
заместитель директора МКУ «Архитектура города Барнаула»:

Вопросы инженерной подготовки территории не решены. Именно с учетом этого нужно определять всю конфигурацию микрорайона. Два глубоких лога, выходящих в сторону садоводства, нужно серьезно укреплять. Поэтому сначала стоит разработать вопрос. Возможно, чтобы это осуществить, придется изъять часть земли садоводства.

Несмотря на это замечание, проект в целом поддержали. Но поручили серьезно доработать оставшийся вопрос.

Мало белого

Повторно на заседании представили и проект дилерского центра, созданный «Мастерской Золотова». Предполагается, что его расположат на Павловском тракте, 200-б.

Проектировщик устранил недочеты, на которые указали члены градсовета в прошлый раз: оставил место под парковку со стороны Павловского тракта, сократил расстояние между корпусами и разработал несколько вариантов архитектурных решений фасадов.

Так, Владимир Золотов предлагал сделать фасад здания асимметричным и протянуть над входом декоративную стеклянную полуарку с прямым углом.

Владимир Золотов,
руководитель мастерской:

Это запоминающийся акцент комплекса, который повлияет на формирование Павловского тракта. Мы не возражаем против решения, которое согласовано с заказчиком, но считаем, что с минимальными затратами можно получить более интересный объект для города.

Застройщик тут же отметил, что ему больше подходит вариант без архитектурных изысков. В итоге, возможность выбрать нужный вариант оставили ему. Концепцию поддержали, но при этом посетовали на цветовое решение.

Проект дилерского центра на Павловском тракте, 200б.
Проект дилерского центра на Павловском тракте, 200б.
Предоставлено altapress.ru.

Например, Сергей Боженко предложил использовать больше белого в проекте, подражая виду немецких технических производств. Так, по его мнению, Барнаул можно сделать намного светлее и наряднее.

На это депутат городской думы Евгений Носенко со вздохом ответил: «К сожалению, светло-серый лучше походит нашей пыли и грязи».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость