В двух минутах от Трассы здоровья. Как будет выглядеть новый ЖК на фундаменте старого недостроя

«Серебряный бор» пополнится двумя новыми многоэтажками. Их планируют построить на ул. 6-й Нагорной, 15г/5 в Барнауле. Именно на этом месте разорившаяся в 2014 году компания «СтройГАЗ» приготовила фундамент для жилого здания. Новый проект разработал «АрхиГрупп». 17 августа его одобрили на градостроительном совете.

Участок расположен в зоне Ж-1, предназначенной для многоэтажной жилой застройки. Здесь появится комплекс из двух 17-этажных домов и подземной автостоянки на 124 места. Один из корпусов разделят на две блок-секции. Всего в ЖК будет 453 квартиры.

Изначально компания «Серебряный бор» предполагала строительство 23-этажного здания, но в «связи с экономической ситуацией» проект быстро пересмотрели.

1,7 тыс. квадратных метров — общая площадь застройки. 2,9 метров — высота этажа.

Выход из корпусов будет сквозным. Со стороны двора их оборудуют пандусами. На подземном этаже разместят 98 хозяйственных кладовых для жильцов.

Лифты только двухсекционного корпуса будут опускаться на уровень подземной парковки. Градсовет рекомендовал пересмотреть это решение и организовать удобный выход и из второго дома.

В «малом» корпусе запроектировано помещение общественного назначения.

Что касается фасада — первые два этажа облицуют зеленым керамогранитом. Выше все закроет многослойная штукатурка.

Проект жилого комплекса на ул. 6-й Нагорной , 15г/5. Визуализация. Предоставлено altapress.ru.

На смежном участке планируют построить детский сад на 300 мест. Поблизости запроектируют школу на 1,1 тыс. мест.

Также на градсовете обсудили проекты административного здания на Попова, 196а, многоэтажного дома на улице Шумакова, неподалеку от предполагаемой парковой зоны за «Европой», и другие. Подробнее о них читайте на altapress.ru утром 18 августа.