Недвижимость

"Мария-Ра" копирует идеи томской сети "Ярче", чтобы вернуть покупателя

Сегодня, 14:39.
Недвижимость

В некоторых магазинах алтайской сети "Мария-Ра" началась реконструкция. С помощью внедрения новых опций местный ритейлер подтягивается по качеству до уровня федеральных коллег, которые уже давно озабочены обновлением своих магазинов. 

"Мария-Ра" на пр. Социалистическом.
"Мария-Ра" на пр. Социалистическом. Фото : skyscrapercity.com/.

Одна из первых на срочную реконструкцию закрылась "Мария-Ра" на пр. Социалистическом (бывшая "Ярославна"), через дорогу от которой находится "Ярче". "В последней всегда толпы покупателей, а вот в "Мария-Ра" покупателей было заметно меньше", — рассказывает  altapress.ru читатель, который живет по соседству с магазинами.

Форумчане skyscrapercity.com пишут, что в обновленном магазине "Мария-Ра" расширился ассортимент, стали более просторными проходы между стеллажами. В числе приятных опций — бесплатный wi-fi, стойка у окна, оформленная живыми растениями в кадках, микроволновка в торговом зале и кофе-автомат, "в котором кофе на 10 рублей дешевле, чем в "Ярче", пишут пользователи.

Приятные для покупателей "фишки" уже давно внедрил продуктовых магазинов "Ярче". Ритейлер вышел на рынок Барнаула в 2013 году, открывая небольшие по площади торговые точки в разных районах города. В 2015-2016 годах он начал активно наращивать вес и переманивать покупателей у конкурентов.

Томский предприниматель, по сведениям консалтинговой компании Walnut Capital, использовал рецессию для расширения и укрепления своего бизнеса. Примечательно, что с 2013 года выручка компании увеличилась почти в два раза — с 43 млрд рублей до 95 млрд, пишет "Континент Сибирь"

"Мария-Ра" на пр. Социалистическом.
"Мария-Ра" на пр. Социалистическом.

Томичи предлагают не только дополнительный бесплатный сервис, но и "другой" ассортимент продукции. В отличие от "Мария-Ра", "Магнита", "Пятерочки", "Холди Дискаунтеров" и других сопоставимых по формату сетей, "Ярче" продает преимущественно продукцию производства собственного холдинга "KDV Групп". В его активе 11 заводов в России, которые производят снеки, семечки и кондитерскую продукцию. Всего около 350 наименований, в том числе "Яшкино", "Бабкины семечки", "Кириешки". Также "Ярче" балует покупателей разнообразной выпечкой, сырами, колбасами.

Другие сети тоже конкурируют с "Мария-Ра" обновлением магазинов. Второй год реконструкцией "Магнитов" занимается краснодарская компания "Тандер". Ее новый формат "У дома" предполагает более широкий ассортиментом товаров группы "фреш", выпечку и другое. Сеть настолько активно занялась преображением, что потеряла более 80 млрд рублей капитализации: чистая прибыль в третьем квартале 2017 года снизилась на 53,3%, до 6,9 млрд руб, пишет РБК. Компании X5 Retail Group еще проще. Она уже закончила окатывать новый формат "Пятерочек" и внедряет его в Барнауле.

Александр Ракшин, совладелец сети "Мария-Ра", в отличие от коллег, не публикует данные о доходности сети, а также ритейлер не смог предоставить комментарии относительно проектов реконструкции магазинов и планов на будущее. Однако очевидно, что предприниматель не намерен упускать абсолютное лидерство на местном рынке. 3 марта 2018 года, в день 25-летия компании, "Мария-Ра" откроет свой 1000-й магазин.

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