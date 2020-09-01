Гонка за лидером. «Мария-Ра» купила торговый центр в Барнауле

Компания «Мария-Ра» стала победителем торгов по продаже здания в Барнауле, в котором расположен ТЦ «Лидер». Торги вызвали интерес у покупателей из других регионов: у ритейлера было два конкурента.

Предложила на 10% больше

Трехэтажное здание торгового центра «Лидер» на ул. Шумакова, 46 (площадью — 7,5 тыс. кв. метров) выставили на торги после банкротства предыдущего собственника.

Результаты аукциона опубликованы в едином федеральном реестре сведений о банкротстве 28 августа.

Согласно протоколу торгов, начальная цена объекта составляла 154,5 млн рублей. «Мария-Ра» признана победителем с ценой 169,9 млн рублей, что на 10% больше, чем на старте. Здание ТЦ нашло покупателя довольно быстро — за три месяца.

Торговля овощами и фруктами Дмитрий Лямзин

Стагнирующий рынок

Надо сказать, что рынок торговой недвижимости в Барнауле в последние годы был откровенно вялым. Ряд объектов, построенных во время экономического бума 2000-х годов, не один год ищут других владельцев, способных придать им новый импульс к развитию. Ищут — но никак не находят.

И это, в общем, понятно: магазинов в краевом центре уже много, получить высокую доходность от квадратного метра становится все сложнее.

Так, за шесть лет (с 2014 по 2019 годы) обеспеченность торговыми площадями жителей Барнаула возросла с 885 кв. метров на 1000 населения до 1,4 тыс., следует из данных администрации города. В то же время оборот розничной торговли увеличился лишь на 17% (со 165 до 193 млн рублей).

Не случайно инвестиции в розничную торговлю в Барнауле устойчиво снижаются: к примеру, в 2019 году они составили лишь 63,5% к предыдущему году. А в 2018-м — только 54,3% от уровня 2017-го.

ТРЦ «Малина». Avito.

Дело в цене

Между тем, цены, по которым владельцы рассчитывают продать свои объекты, рынок явно не устраивают.

Так, новосибирский собственник ТЦ «Малина», находящегося в густонаселенном жилом массиве с хорошим покупательским трафиком и заполненного арендаторами на 100%, в начале 2020 года выставил его на продажу за 500 млн рублей. Здание никого не заинтересовало.

За полгода цена снизилась на 20 млн, или до 63 тыс. рублей за кв. метр, следует из информации сайта Avito. Однако ТЦ по-прежнему стоит на продаже.

«Концерн СВ» с 2018 года не может продать ТЦ «Пассаж», расположенный в исторической части Барнаула. Здесь после закрытия вещевого рынка с трафиком не так хорошо. И в 2019 году собственник снизил цену с 500 до 300 млн рублей, или до 40 тыс. за квадрат.

Но и эта цена никого не привлекла — объявление о его продаже на Avito все еще не снято.

«Пассаж». Троллейбус. Анна Зайкова

А вот на торгах по зданию на ул. Шумакова, 46 случилась конкуренция: кроме «Марии-Ра» заявки подали компания «Жилфонд Гарант», расположенная в Томске, и предприниматель Роман Соловьев с омским ИНН. Очевидно, все дело в цене: итоговая цена квадратного метра здания ТЦ «Лидер» составила 22,7 тыс. рублей.

Недвижимость «Холидея»

Добавим, что здание торгового центра «Лидер» до недавнего времени принадлежало компании «Холидей». После ее банкротства на рынок Сибири поступает большой объем торговой недвижимости.

При этом условия торгов, установленные кредиторами, позволяют более-менее оперативно нащупать спрос, снижая цены, если они не устраивают потенциальных покупателей.

К примеру, ТЦ «Лидер» весной пытались продать за 172 млн. — на торги не было подано ни одной заявки. К лету цена снизилась до 154,5 млн — интерес появился.

«Холидей». архив ООО «Компания Холидей»

Правда, пока спросом пользуются только отдельно стоящие здания, а не помещения (по крайней мере, в Алтайском крае). Так, тот же Роман Соловьев признан победителем по двухэтажному торгово-офисному зданию в Новоалтайске (по адресу 8-й микрорайон, 29) площадью 3,2 тыс. кв. метров: если с ним заключат договор купли-продажи, он заплатит за него 57,4 млн рублей.

Напомним, ранее altapress.ru сообщал, что в июле «Мария-Ра» приобрела два других здания, ранее принадлежавших «Холидею»: в Бийске (по 19 тыс. рублей за квадратный метр) и Новокузнецке (по 40 тыс. за «квадрат»).