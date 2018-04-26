Мэрия перестала выдавать разрешения на строительство в центре Барнаула

Застройщики заканчивают ранее заложенные дома в центре, а начать новые не могут. Бурное строительство жилья в центре приостановилось уже в 2017 году. Тогда комитет выдал около пяти разрешений и один из проектов так и не возводят.

18 января 2018 года мэрия выдала единственное разрешение на дом в историческом центре. Фактически застройщики допущены только до Индустриального района города. Здесь продолжается строительство начатых кварталов, осваивают новые, а также развивают точечные проекты.

Такой крен в развитии города можно объяснить вступлением в силу закона, который позволяет строить только в кварталах с проектами планировок. Для застроенной центральной части города таких проектов нет.