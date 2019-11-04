Мэрия Барнаула грозит финансовыми санкциями педуниверситету за невнимание к фасадам

Мэрия Барнаула потребовала от государственного вуза восстановить облицовочный слоя фасада и цоколя здания общежития на пр. Красноармейский, 97. Сделать это надо со стороны проспекта, в том числе — на пяти балконных плитах на уровне третьего этажа и у карнизов вблизи водосточной системы.
Есть претензии и к соседнему зданию общежития — на ул. Крупской, 91/пр. Красноармейский, 101. В этом здании тоже требуется восстановить облицовочный слой фасада и цоколя торца здания, в том числе на балконных плитах третьего и четвертого этажей.
На случай неисполнения мэрия включила в состав иска требования выплатить ей 200 тыс. рублей (если решение не будет исполнение в течение 30 дней), а затем платить еще по 50 тыс. рублей каждый месяц на случай дальнейшего неисполнения. Ближайшее заседание суда назначено на 19 ноября.