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Недвижимость

Мэрия Барнаула грозит финансовыми санкциями педуниверситету за невнимание к фасадам

Администрация Железнодорожного района Барнаула требует в суде от АГПУ привести в порядок фасады двух зданий общежитии на Красноармейском проспекте. Если ее требования будут удовлетворены, а АГПУ решение не исполнит, вузу придется раскошелиться.

Общежитие в Барнауле на пр. Красноармейском, 97.
Общежитие в Барнауле на пр. Красноармейском, 97.
Altapress.ru

Мэрия Барнаула потребовала от государственного вуза восстановить облицовочный слоя фасада и цоколя здания общежития на пр. Красноармейский, 97. Сделать это надо со стороны проспекта, в том числе — на пяти балконных плитах на уровне третьего этажа и у карнизов вблизи водосточной системы.

Есть претензии и к соседнему зданию общежития — на ул. Крупской, 91/пр. Красноармейский, 101. В этом здании тоже требуется восстановить облицовочный слой фасада и цоколя торца здания, в том числе на балконных плитах третьего и четвертого этажей.

На случай неисполнения мэрия включила в состав иска требования выплатить ей 200 тыс. рублей (если решение не будет исполнение в течение 30 дней), а затем платить еще по 50 тыс. рублей каждый месяц на случай дальнейшего неисполнения. Ближайшее заседание суда назначено на 19 ноября.

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