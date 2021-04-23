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Недвижимость

Мэрия Барнаула не дала разгуляться строителям небоскребов

Администрация Барнаула не дала ГК «Союз» увеличить высоту строящегося дома на ул. Партизанской, 175 (жилой комплекс «Arthouse»). Строители попросили разрешения на возведение высотки в 82 метра вместо разрешенных 75.

ЖК бизнес-класса «Arthouse».
ЖК бизнес-класса «Arthouse».
altayrealt.ru

Компания «Главалтайстрой», принадлежащая «Союзу» обратилась в администрацию с просьбой о разрешении на возведение зданий выше и шире, чем того требуют нормы.

В частности, максимальный процент земельного участка, который будет занят объектами, просили увеличить с 60 до 65,6%, а высоту большой блок-секции до 82 метров, пишет «Алтайский портал недвижимости».

Замлавы Барнаула Андрей Федоров отказал по причине несоответствия заявленных требований документам территориального планирования.

Проектировщикам придется уменьшить габариты.

Как уже сообщалось ранее, в самой высокой башне на последних уровнях будут двухэтажные пентхаусы, на цокольном уровне расположатся индивидуальные кладовые для жильцов, первые этажи отдадут под офисы. Коммерческие помещения планируются в пристройке, которая объединит две блок-секции.

Во дворе появится сад с центральной площадкой, кольцом из лип по периметру и зелеными «комнатами».

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