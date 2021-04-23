Мэрия Барнаула не дала разгуляться строителям небоскребов

Администрация Барнаула не дала ГК «Союз» увеличить высоту строящегося дома на ул. Партизанской, 175 (жилой комплекс «Arthouse»). Строители попросили разрешения на возведение высотки в 82 метра вместо разрешенных 75.

Компания «Главалтайстрой», принадлежащая «Союзу» обратилась в администрацию с просьбой о разрешении на возведение зданий выше и шире, чем того требуют нормы.

В частности, максимальный процент земельного участка, который будет занят объектами, просили увеличить с 60 до 65,6%, а высоту большой блок-секции до 82 метров, пишет «Алтайский портал недвижимости».

Замлавы Барнаула Андрей Федоров отказал по причине несоответствия заявленных требований документам территориального планирования.

Проектировщикам придется уменьшить габариты.

Как уже сообщалось ранее, в самой высокой башне на последних уровнях будут двухэтажные пентхаусы, на цокольном уровне расположатся индивидуальные кладовые для жильцов, первые этажи отдадут под офисы. Коммерческие помещения планируются в пристройке, которая объединит две блок-секции.

Во дворе появится сад с центральной площадкой, кольцом из лип по периметру и зелеными «комнатами».