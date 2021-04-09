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Недвижимость

В центре Барнаула вырастут «небоскребы» с садом

На ул. Партизанской, 175 началась стройка нового ЖК бизнес-класса «Arthouse». В двух свечках в 18 и 25 этажей будут 7-комнатные квартиры и сад, пишет «Алтайский портал недвижимости».

ЖК бизнес-класса «Arthouse».
ЖК бизнес-класса «Arthouse».
altayrealt.ru

Строительством занимается компания «Главалтайстрой», которая принадлежит ГК «Союз».

В самой высокой башне на последних уровнях будут двухэтажные пентхаусы, в которых можно обустроить как минимум по семь комнат. В них также запроектировано по два санузла, по два балкона, а общая площадь достигает 200−230 кв. м.

Таких эксклюзивных вариантов в доме будет всего два, остальные — одно- и двухкомнатные, немного «четырешек» и «трешек».

Всего планируется 257 квартир.

На цокольном уровне расположатся индивидуальные кладовые для жильцов, первые этажи отдадут под офисы. Коммерческие помещения планируются в пристройке, которая объединит две блок-секции.

Во дворе появится сад с центральной площадкой, кольцом из лип по периметру и зелеными «комнатами».

Проект ЖК не согласовали на градосовете в конце марта и отправили на корректировку. Авторам рекомендовали рассмотреть возможность разработать планировку целого квартала, сравнять блок-секции по уровням, уменьшить этажность и плотность населения в соответствии с градостроительными нормативами и повторно защитить проект.

ЖК бизнес-класса «Arthouse».
ЖК бизнес-класса «Arthouse».
altayrealt.ru

В Барнауле уже было так, что несмотря на замечания градосовета, ЖК все равно строили в первоначальном виде или вносили изменения уже в процессе строительства. Например, «Адалин-Строй» получил разрешение и начал возводить ЖК «Мичурин парк», хотя эксперты тоже не пропускали проект.

Ранее члены градостроительного совета практически единодушно отказались принимать проект жилой многоэтажки рядом с «Сити-Центром», на ул. Пролетарская, 125.

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