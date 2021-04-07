Мэрия Барнаула провела совещание для жильцов аварийного дома. Мать двоих детей ушла в слезах

После обрушения аварийного дома на ул. 1-я Западная, 51, в администрации краевой столицы организовали совещание, куда пригласили оставшихся без крыши над головой жильцов.

Чиновники озвучили планы на ближайшее время: пострадавшим предложили на выбор жилье в маневренном фонде или съемные квартиры за свой счет, часть стоимости которых будет возмещена. Но это будет возможно только после многочисленных бюрократических процедур. А пока жильцам посоветовали решать проблему самостоятельно. Барнаульцы возмутились, не все выдержали накала страстей.

Варианты решения проблемы

По словам жильцов барака, им пояснили, что в течение 7−10 дней на объекте будут работать эксперты, которые должны выяснить, можно ли отремонтировать здание, либо оно подлежит сносу. При этом все квартиры закрыты. Люди боятся, что специалисты не учтут состояние помещений, а там есть на что посмотреть. Разъехавшиеся стены, подпорки для потолка — это лишь малая часть скопившихся проблем.

Часть людей, оставшихся на улице без вещей и документов (в дом никого не пускают) пока заселилась в здание ДЮСШ на ул. Тимуровская. Там организовали пункт временного размещения с раскладушками. Но не все готовы долго жить в таких условиях.

В Барнауле произошло обрушение несущих конструкций в доме на ул. 1-я Западная , 51. Анна Зайкова.

В администрации также пояснили, что пока идет экспертиза, барнаульцы могут оформить заявление на предоставление другого жилья взамен разрушенного. Но для этого им нужны документы, оставшиеся в квартирах. Кроме того, чиновники будут подавать запросы в Росреестр, чтобы выяснить, нет ли у кого-то из горожан другой жилой недвижимости или доли в ней. В случае положительного ответа, людям будет отказано в предоставлении жилья.

В случае, если разрушившийся дом не будет подлежать восстановлению, а Росреестр не обнаружит другой недвижимости, пострадавшие смогут выбрать между маневренным фондом и съемной квартирой. Второй вариант предполагает возмещение 10 тыс. рублей за счет бюджета, но с отсрочкой в месяц после заключения договора.

«Сейчас у меня просто нет таких денег на съемное жилье», — отметила жительница обрушившегося дома Надежда Полякова.

В Барнауле произошло обрушение несущих конструкций в доме на ул. 1-я Западная , 51. Анна Зайкова.

Справка Жильцов пострадавшего дома все же пустят на некоторое время в здание, но только в два крайних подъезда. Во второй просто так зайти не получится. Людям придется как-то пробираться туда через окна. Забрать можно только вещи и документы. Вся мебель и техника останется в здании. Вдобавок, юди переживают за жизни питомцев, оставшихся без воды и еды. Животные уже более суток находятся в закрытых квартирах.

Отправят на выселки?

Людей повергло в шок и месторасположение так называемого маневренного фонда. Это общежитие, построенное на Силикатном.

В Барнауле произошло обрушение несущих конструкций в доме на ул. 1-я Западная , 51. Анна Зайкова.

«Одному из моих детей 10 лет, другому — 12. Они учатся в школе № 53. От предложенного общежития до нее прямого транспорта нет. Они учатся в первую смену, значит детям придется выезжать в 6:00. Плюс ребятишки занимаются в спортивной секции. Старший сын входит в сборную края по кикбоксингу. Тренировки проходят в районе ЦУМа ежедневно. Я задала вопрос на совещании — как мои дети будут самостоятельно добираться? Никак. Но если я не буду работать, на что же мы будем жить?» — сокрушается Надежда.

В Барнауле произошло обрушение несущих конструкций в доме на ул. 1-я Западная , 51. Анна Зайкова.

По словам жильцов, завис в воздухе и вопрос о том, куда сейчас им идти. Бытовые условия в спортзале мало кто может выдержать.

«Нам ответили примерно следующее: „У вас есть друзья, знакомые. Решайте вопрос самостоятельно“. Получается, что меня — мать с двумя детьми — просто оставили на улице. А на Тимуровской просто раскладушки в спортзале. Ни помыться, ни нормально уроки сделать не получится… Но у кого-то есть муж. А, например, моей соседке помочь некому. У нее на руках двое маленьких детей, младшей из которых всего пять лет. Им идти в спортзал на раскладушки? На совещании она просто не выдержала — заплакала и вышла», — рассказала женщина.

Пострадавшие добавили, что администрация, конечно, готова предоставить людям жилье, но только через какое-то время. Что им делать до этой «счастливой» даты, они не понимают.