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Недвижимость

Мэрия Барнаула решила подготовить масштабные изменения в генплан на научной основе, но передумала

В Единой информационной системе госзакупок появилась информация о проведении аукциона на определение подрядчика, который выполнит научно-исследовательскую работу по вопросу изменений в генеральный план краевой столицы. Стартовая цена контракта — 27,98 млн рублей. Однако спустя четыре дня у закупки изменился статус, отменяющий определение поставщика.

Вид на здание бывшей мебельной фабрики со стороны администрации Барнаула.
Вид на здание бывшей мебельной фабрики со стороны администрации Барнаула.
ИД "Алтапресс".

Лот столичного уровня

Предполагается, что научно-исследовательская работа (НИР) будет проведена по нескольким направлениям: развитие территории городского округа путем внесения изменений в генплан, разработка Правил землепользования и застройки и программа комплексного развития социальной, транспортной и коммунальной инфраструктур Барнаула.

Заказчиком работ выступает комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула. Финансировать работы намерены за счет средств городского бюджета.

Цель исследования — внесение изменений в генеральный план Барнаула и разработка Правил землепользования и застройки. А именно — формирование решений, направленных на «обеспечение комплексного социально-экономического и пространственного развития» Барнаула, создание в нем комфортных условий для проживания населения, «улучшения инвестиционного климата и формирования предпринимательской среды посредством выполнения комплекса взаимосвязанных работ по развитию территории».

Цифры

  • 940 кв. км — площадь Барнаула
  • 695 540 человек — численность населения краевой столицы на 1 января 2021 года
Барнаул. Дом под Шпилем.
Барнаул. Дом под Шпилем.
altapress.ru

Квалификация и умение хранить гостайну

К подрядчику выдвигаются довольно серьезные требования. В частности, у него должна быть действующая лицензия ФСБ России «по допуску к проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Вдобавок, при оценке того или иного претендента, конкурсная комиссия будет оценивать квалификацию сотрудников, привлекаемых к научно-исследовательской работе. Например, будет учитываться их ученая степень в области технических, географических, экономических, юридических наук и в области архитектуры.

Виды Барнаула.
Виды Барнаула.

Что касается исполнения контракта, то работа будет осуществляться в два этапа. Первый — с момента заключения контракта и до 30 ноября 2022 года. Второй — с 1 декабря 2022-го до 1 июня 2023-го.

Учтут ли мнение горожан

Согласно условиям контракта, выполнение работ в комплексе продиктовано необходимостью сформировать единую концепцию развития краевой столицы, а также необходимостью подготовить комплекса градостроительной документации на основе проведенных исследований.

Работа с документами.
Работа с документами.
pixabay.com

За основу будут взяты устав города, изменения в градостроительном законодательстве, в том числе в отношении комплексного развития территорий, а также уже вступившие в законную силу решения судов и надзорных органов, связанные с генпланом и ПЗЗ.

Напомним, в начале августа этого года власти города заявили о завершении общественных обсуждений вопросов по внесению изменений в генеральный план Барнаула. За время их проведения от горожан поступило более 4 тыс. обращений. Каждый из них рассмотрела комиссия по землепользованию и застройке. Итогом стала подготовка сводного заключения.

Львиная доля обращений связана с изменениями функциональных зон многоэтажной жилой и общественно-деловой застройки на зону ИЖС (индивидуальной жилой застройки).

Острые для многих горожан вопросы рассмотрят при подготовке градостроительной документации в течение 2021−2023.

В Барнауле прошел митинг в защиту частного сектора.
В Барнауле прошел митинг в защиту частного сектора.
Дмитрий Лямзин.

В новом генплане также будут отражены направления дальнейшего развития Барнаула, о чем уже несколько лет говорят крупнейшие девелоперы города. Так, в ходе НИР планируется проанализировать обоснованность вовлечения в застройку участки земель сельхозназначения, расположенных в районе пересечения Павловского тракта и ул. Просторной.

Обновление генплана — вопрос времени

Согласно информации на сайте ЕИС прием заявок должен был закончиться 11 ноября этого года. Но спустя четыре дня после публикации извещения о проведении аукциона, был изменен его статус. Пока определение поставщика отменено.

Кадастровая оценка недвижимости.
Кадастровая оценка недвижимости.
Pixabay.com.

Статья 36 закона 44-ФЗ («О контрактной системе в сфере закупок») разрешает заказчику отменять определение поставщика, за исключением проведения запроса предложений. Он может это сделать за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, либо за час до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок

Когда возобновится сбор заявок пока неизвестно.

Напомним, ныне действующий генплан со «скрипом» был принят в 2019 году. Его разрабатывала питерская компания «Гипрогор».

Вид на Барнаул. Новостройки.
Вид на Барнаул. Новостройки.
Анна Зайкова.

Но буквально с первых же дней к нему появилась масса вопросов не только у застройщиков, архитекторов и проектировщиков, но и у простых горожан: красные линии, пересекающие узаконенные объекты недвижимости, установка границ общественных территорий, от которой пострадало множество простых людей и т. д.

Проблем возникло много и они только множились. Поэтому старт преобразования главного градостроительного документа стал одним из наиболее ожидаемых событий уходящего года.

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