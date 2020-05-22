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22 мая 19°C

Мэрия Барнаула сказала «нет» увеличению участка под «небоскреб» на площади Сахарова

Изменения в проект межевания застроенной территории вокруг площади Сахарова будет отклонен, сообщили в мэрии Барнаула.

Колесо обозрения.
Колесо обозрения.
CC0

Напомним, ранее стало известно, что на площади Сахарова в Барнауле готовят место под жилую высотку.

Новый проект межевания разработали для квартала в границах ул. Молодежной, пр. Ленина, ул. Папанинцев и пр. Социалистического — чтобы образовать новый земельный участок по улице Молодежная, 21а. Накануне, 21 мая, завершился прием предложений и замечаний.

«Проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:040428, в отношении земельного участка по адресу: ул. Молодежная, 21а будет отклонен», — отметил зампредседателя городского комитета по строительству и архитектуре Владимир Бутаков.

Он пояснил, что общественные обсуждения по проекту проводятся на основании обращения собственника земельного участка, расположенного по улице Молодежная, 21а.

Цель — перераспределение земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земельного участка, находящегося в собственности физического лица (ул.Молодежная, 21а) — для размещения многоквартирного жилого дома.

Участок за &quot;Барнаульской крепостью&quot;.
Участок за «Барнаульской крепостью».
altayrealt.ru

В мэрии отметили, что во время общественных обсуждений в адрес комитета поступили возражения от физических и юридических лиц.

Так, ЗАО РИК «Барнаульская крепость» возражает по причине того, что площадь перераспределяемого земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, достаточна для формирования самостоятельного земельного участка с целью размещения открытого спортивного комплекса.

Кроме того, против выступили собственники многоквартирных домов на смежных земельных участках, поскольку в случае строительства высотки будет нарушена инсоляция соседних жилых зданий.

Также отсутствует необходимый по ширине проезд к формируемому земельному участку и парковочные места. Строительство жилого дома на «тесном кусочке земли» губительно для экологии, пришли к выводу барнаульцы.

«В комитет поступило более 30 обращений от граждан и юридических лиц, все они имеют негативный характер. Граждане возражают против этого проекта. С учетом большого количества возражений граждан, с большой уверенностью могу сказать, что данный проект будет отклонен», — подчеркнул Бутаков.

Кстати, жители домов на смежных земельных участках считают необходимым обустроить на указанной территории спортивную площадку.

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