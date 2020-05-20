На площади Сахарова в Барнауле готовят место под жилую высотку

На площади Сахарова за парком «Барнаульская крепость» может появиться жилой дом высотой в 9 и более этажей, пишет «Алтайский портал недвижимости».

Для квартала в границах ул. Молодежной, пр. Ленина, ул. Папанинцев и пр. Социалистического разработали проект межевания, чтобы образовать новый земельный участок по адресу: ул. Молодежная, 21а.

Ранее он уже существовал. По заявлению собственницы земли на участке провели межевание на основе уже существующей планировки данного квартала и теперь в результате перераспределения соседних территорий образовали новый с площадью 1887 кв. м. вместо старых 998 кв. м.

Участок за «Барнаульской крепостью». altayrealt.ru

Согласно новым правилам землепользования и застройки, участок располагается в зоне смешанной и общественно-деловой застройки.

Основной вид разрешенного использования — строительство многоэтажных жилых домов (9 и более надземных этажей, в том числе с пристроями).

По готовности проекта межевания администрация Барнаула объявила о проведении общественных обсуждений с 25 апреля по 25 июля. Экспозиция размещена на сайте комитета по строительству, архитектуре и развитию города, а срок приема предложений и замечаний завершается уже 21 мая.

Напомним, ранее на площади Сахарова в районе пересечения пр. Социалистического и ул. Молодежной) планировали построить отель Radisson. По этому поводу развернулась борьба. Барнаульские активисты выступили против застройки территории.