Мэрия Барнаула сообщила, когда начнется реновация Потока

Где будут строить многоэтажки
Планируется, что на Потоке снесут 47 ветхих домов. Они расположены на семи участках, которые могут попасть в программу развития застроенных территорий. Это решение предусмотрено статьей 46.1 — 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Из сформированного перечня территорий приоритетными площадками для развития жилищного строительства являются:
- Квартал, ограниченный ул. Петра Сухова, Западной 1-ой, Эмилии Алексеевой, 80 Гвардейской Дивизии.
- Часть квартала, ограниченная ул. Петра Сухова, пр. Ленина, Чудненко.
- Часть квартала, ограниченная ул. Петра Сухова, Западной 1-й, Эмилии Алексеевой.
- Часть квартала, ограниченная ул. Петра Сухова, Смирнова, Эмилии Алексеевой.
- Часть квартала, ограниченная ул. Петра Сухова, Смирнова, Чудненко.
- Часть квартала, ограниченная ул. Петра Сухова, Тимуровской, Беляева.
- Часть квартала, ограниченная ул. Петра Сухова, Малахова, Беляева.
Когда будут строить
В пресс-службе мэрии сообщают, что для этих территорий нет проектов планировок, поэтому пока не ясно, что на них можно построить. Однако уточняется, что по проекту Генерального плана Барнаула (находится в разработке) здесь указана зона застройки многоэтажными жилыми домами. Строить высотки смогут начать только после того, как документ примут, а потом разработают на его основе правила землепользования и застройки, а затем проекты планировок. Сделают это не раньше второй половины 2019 года.
Планируется, что мэрия подготовит участки к аукциону. Победителя обяжут расселить расположенные на них аварийные дома.
Как реализуют такие проекты
Развитие застроенных территорий — отдельное направление в строительстве жилья в городах, когда новые дома возводят на месте признанных аварийными. Параллельно с этим обновляются сети коммуникаций, дороги, строятся социальные учреждения, парки и т. д.
В Барнауле пилотный проект реновации стартовал в начале 2015 года. Аукцион выиграла компания «Барнаулкапстрой», 100% акций которой принадлежит мэрии города. За это время застройщик разработал проект планировки территории на Советской Армии — всего 4 га земли. Расселил несколько домов, подготовил сети коммуникаций для будущего жилого комплекса. Однако расселение аварийных домов идет до сих пор. Выкупить квартиры в последнем планируют в конце 2019 года.
Известно, что жители не всегда довольны предложенной компенсацией. При том, что квадратный метр оценили примерно в 40 тысяч рублей, в целом за каждую квартиру выходит небольшая сумма. Этих денег не хватает на то, чтобы купить желаемую квартиру. Однако закон в данном случае обязывает собственника продать жилье, так как дом признан аварийным.