В Барнауле отложили принятие генплана. К чему это приведет?

Проект Генерального плана развития Барнаула примут только в феврале-марте 2019 года, а может и позже, сообщили участники заседания 13 ноября. Это грозит тем, что ряд строительных проектов могут остаться нереализованными, потому что мэрия не вносит изменения в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) и соответственно не выдает разрешения на строительство зданий. Это может привести к сокращению объемов ввода жилья и повышению цены квадратного метра.

В чем проблема?

Правила землепользования и застройки разрабатываются на основе Генерального плана. Они поясняют, что именно можно строить в каждой зоне, каковы предельные показатели по плотности застройки (ПЗЗ), озеленению и т.д.

В июле 2017 года вступил в силу № 373-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс…», который потребовал муниципалитеты поправить ПЗЗ, но в Барнауле его проигнорировали. Мэрия объясняла: в скором времени будет новый генплан, на основе которого эти правила и разработают. Напомним, что принять документ хотели в первом квартале 2017 года, но в нем нашли массу недочетов и отправили на доработку. Планировалось, что генплан примут в ноябре 2018 года.

Нюанс в том, что у одного участка в генплане и ПЗЗ может быть разное назначение. Чтобы получить разрешение на строительство, нужно получить правильное ПЗЗ, а администрация уже около двух лет не вносит в них изменения. В результате строители не могут получить разрешение на строительство и замораживают вложенные в участок деньги. Узнав, что до Нового года в городе не успеют принять новый генплан, строители просят хотя бы заняться ПЗЗ, чтобы была возможность реализовать строительные проекты.

Что намерены делать строители

По итогам заседания Союз строителей Алтайского края подготовил письма в мэрию Барнаула, Минстрой и Ивану Кибардину, зампредседателя правительства Алтайского края. В нем они высказывают озабоченность сложившейся ситуацией.

Однако многие понимают, что у города скорее всего не найдется ресурсов, чтобы подготовить правила землепользования и застройки. Правление Союза предложило застройщикам «скинуться» на оплату этой работы.

Что случилось с генпланом

Проект генерального плана развития Барнаула пытались принять в январе 2017 года. Однако на публичных слушаниях горожане возразили строительству полигона ТБО на Змеиногорском тракте. Также документ критиковали профессиональные градостроители за отказ строить жилье на правом берегу Оби, ликвидацию поселка Затон, неправильное размещение речпорта и многое другое.

В сентябре 2018 года доработанный генплан представили на обсуждение специалистам ведомств, профессиональных сообществ и общественности. К удивлению обсуждающих, масса предыдущих замечаний не исправили. Однако обсуждающие пришли к выводу, что документ нужно принимать, чтобы развитие города не остановилось. Представители мэрии сообщили, что планируют вести его доработку в режиме реального времени. Для этого будут созданы специальные рабочие места для специалистов.