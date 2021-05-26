Мэрия Барнаула высказалась о ситуации в ЖК «Клевер-парк» и финансовом положении «Барнаулкапстроя»

Дольщики «Барнаулкапстроя» из жилого комплекса «Клевер-парк» обнаружили , что котлован одного из недостроенных домов осыпается. Люди боятся, что восстановление ляжет на них финансовым бременем, и все во всем винят бездействие застройщика, не законсервировавшего объект. Однако руководитель БКС Сергей Шумов уверен, что беспокоиться не о чем — ситуация под контролем. Не высказался только учредитель муниципального девелопера. Накануне администрация краевой столицы ответила на запрос altapress.ru.

Консервации «Клевера» не будет

Один из главных вопросов, которым задаются дольщики ЖК «Клевер-парк» на ул. Советской Армии, 83 и 83-а — будет ли в ближайшее время проведена консервация объекта? Уже год на строительном объекте не ведутся работы. Люди уверены, сейчас недострой постепенно разрушается.

Например, из-за воздействия погодных явлений начал осыпаться котлован, где должны были возводить один из домов. На краю ямы, по ее периметру расположена труба отопления, которая тянется к соседнему жилому зданию.

Вокруг строительной площадки ЖК «Клевер-парк». Дмитрий Лямзин.

Коммуникации стоят на бетонных блоках. Дольщики уверены, что они вот-вот упадут в котлован, а труба будет повреждена. Сейчас блоки удерживают деревянные подпорки. Люди боятся, что последствия разрушений будут непоправимы. Поэтому дольщики не понимают, почему застройщик тянет с проведением необходимой, по их мнению, процедурой.

Вокруг строительной площадки ЖК «Клевер-парк». Дмитрий Лямзин.

В администрации на это ответили, что консервация проводиться не будет.

На сегодняшний день учредители и руководство «Барнаулкапстроя» ищут возможность возобновить строительные работы. Если это произойдет, девелопер заключит договоры с кем-то из подрядчиков и возобновит строительство. О том, какую компанию планируют привлечь, пока не известно.

Потянет ли возобновление строительства «Барнаулкапстрой»

Вокруг строительной площадки ЖК «Клевер-парк». Дмитрий Лямзин.

По сравнению с дольщиками ЖК «Парковый», покупатели долевок в «Клевер-парке» оказались в невыгодном положении. Их средства, вложенные в строительство, не защищены счетами эскроу. В случае банкротства им будет сложно вернуть свои деньги.

Администрация успокаивает — пока банкротство не планируется.

«Финансовое положение СЗ „Барнаулкапстрой“ на сегодняшний день является сложным. Администрацией города принимаются меры по недопущению банкротства строительной компании, в том числе в судебных заседаниях, с целью завершения строительства объектов, для возведения которых привлечены средства граждан», — говорится в ответе.

Далее в мэрии отметили, что муниципальный девелопер сейчас работает над стратегией защиты своих прав в суде. Это направлено на возврат средств «необработанных авансов недобросовестными подрядчиками». Иными словами, компания ищет деньги на завершение своих долгостроев.

Разговор по душам

Вокруг строительной площадки ЖК «Клевер-парк». Дмитрий Лямзин.

В беседе с altapress.ru дольщики «Клевер-парка» не раз подчеркивали, что их попросту игнорируют. Они сетовали, что с клиентами БКС из ЖК «Парковый» был все же налажен формальный диалог, их пригласили на совещание специально созданной рабочей группы с участием представителей городских властей и застройщика. С дольщиками ЖК «Клевер-парк» так никто и не встретился.

В ответе на этот вопрос altapress.ru администрация использовала довольно общую формулировку.

Вокруг строительной площадки ЖК «Клевер-парк». Дмитрий Лямзин.

«На постоянном контроле межведомственной рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с завершением строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Барнаула, для строительства которых привлечены средства граждан-инвесторов находятся все проблемные объекты капитального строительства, в том числе жилые дома по ул. Советской Армии, 83, 83-а», — говорится в письме.

Вокруг строительной площадки ЖК «Клевер-парк». Дмитрий Лямзин.

В мэрии добавили, что «администрацией города решение вопросов, затрагивающих права граждан, вложивших денежные средства в строительство объекта, планируется принимать с их участием».

В завершение отметим, altapress.ru стало известно, что следственный комитет заинтересовался ситуацией, сложившейся в «Клевер-парк». Мы будем следить за ее развитием.