Яма раздора. Дольщики «Барнаулкапстроя» обвиняют руководство компании в халатности и собираются обратиться в следком

Дольщики жилого комплекса «Клевер-парк» подготовили заявление в следственный комитет. Они требуют, чтобы сотрудники федерального органа проверили действия руководства «Барнаулкапстроя». Люди уверены, что имела место преступная халатность. ЖК уже год стоит не законсервированным. Из-за этого разрушается котлован с фундаментом одного из домов комплекса. Могут пострадать коммуникации, протянутые через стройку к соседнему жилому дому. Но это далеко не все претензии. Подробности — в материале altapress.ru.

Дошли до редакции

В нашу редакцию обратились дольщики «Барнаулкапстроя», чьи квартиры застройщик должен был возводить на ул. Советской Армии, 83 и 83-а. Они регулярно мониторят происходящее на стройке. Практически год на ней не ведутся работы. Более того, объект не законсервирован, поэтому даже то, что девелопер успел возвести, постепенно начинает разрушаться.

Сегодня наибольшую опасность, по мнению людей, несет осыпающийся котлован с заложенным в нем фундаментом. По периметру ямы находится труба системы отопления. Она стоит на бетонных блоках. Сейчас они подперты деревянными балками. Но люди не уверены, что подпорки выдержат. Дольщики также опасаются, что вслед за блоками и трубой в котлован может сползти и забор. Хотя, внешне пока ничто не предвещает беды.

Дольщики полагают, что все возможные последствия им придется устранять из собственного кармана.

Вокруг строительной площадки ЖК «Клевер-парк». Дмитрий Лямзин.

«Особое внимание на ситуацию мы обращаем и правоохранительных органов. А именно следственный комитет РФ. В связи с наличием состава преступления статьи 293 УК РФ „Халатность“ в действиях руководителя „Барнаулкапстроя“. Это выражается в неисполнении им — Сергеем Шумовым — обязанности по консервации объектов строительства по адресам ул. Советской Армии 83 и 83-а, а также причинение ущерба дольщикам, который, по нашей оценке, превышает 8 млн рублей», — отмечает юрист Юрий Жуковский, официальный представитель дольщиков.

Мы обратились к гендиректору «Барнаулкапстроя» Сергею Шумову. Руководитель компании рассказал, что знает о проблеме. По его словам, ситуацию на стройке регулярно отслеживают и держат на контроле.

Сергей Шумов Анна Зайкова

«Опасения дольщиков абсолютно не оправданны. На сегодняшний день отопление отключено, поэтому даже если труба окажется повреждена, угрозы это не принесет. Она будет демонтирована и перенесена в другое место», — подчеркнул Шумов.

Вокруг строительной площадки ЖК «Клевер-парк». Дмитрий Лямзин.

Справка Работы на стройке приостановились в марте 2020 года. Об этом говорит в первую очередь фотоотчет девелопера на сайте «Дом.РФ». Напомним, застройщик должен каждый месяц публиковать фотодокументы, иллюстрирующие ход строительства, на этом интернет-ресурсе. Кроме того, о прекращении строительства говорят выводы экспертов и выписки из журнала производственных работ, который находится в распоряжении юриста Юрия Жуковского.

Масса вопросов без ответов

Вокруг строительной площадки ЖК «Клевер-парк». Дмитрий Лямзин.

Помимо обращения в краевой следком, дольщики подготовили заявление на имя губернатора Алтайского края Виктора Томенко, мэра Барнаула Вячеслава Франка и гендиректора «Барнаулкапстроя» Сергея Шумова.

В нем один из дольщиков, Евгений Шагин, описал претензии в отношении застройщика. Он отметил, что на сегодняшний день после остановки строительных работ «Барнаулкапстой» не обеспечил консервацию объектов ЖК «Клевер-парк». Данная процедура проводится в случае приостановки строительства более чем на полгода. В ситуации с ЖК на Потоке прошло не менее года.

При невыполнении этих требований Инспекция строительного и жилищного надзора может наложить административное наказание как на компанию, так и на ее руководителя. Об этом сказано в ответе ведомства от 29 апреля текущего года.

Вокруг строительной площадки ЖК «Клевер-парк». Дмитрий Лямзин.

«В свою очередь я требую проведения строительно-технической экспертизы с целью определения суммы причиненного ущерба», — пишет в заявлении дольщик.

По его мнению, застройщик сам привел объект к столь плачевному состоянию. БКС в одностороннем порядке расторг договор подряда с компанией «Сибресурс». Он полагает, что никаких оснований обрывать связи с подрядчиком у строительной компании не было.

В связи с вышесказанным, Шагин от имени всех участников долевого строительства высказал просьбу организовать собрание с представителями инициативной группы, их юристом, а также руководством и учредителями «Барнаулкапстроя». На повестку заседания предложены девять вопросов.

Вокруг строительной площадки ЖК «Клевер-парк». Дмитрий Лямзин.

Так, дольщики интересуются, кем и когда был расторгнут договор подряда на строительство? Насколько целесообразным было это решение? Решен ли вопрос о консервации объекта и кто намерен возмещать причиненный ущерб? Есть ли у компании ресурс на возобновление работ и уплаты неустоек своим клиентам?

Отметим, что 17 мая на портале «Федресурс» были опубликованы результаты обязательного аудита «Барнаулкапстроя». В пункте документа «Важные обстоятельства» сказано, о «наличие неудовлетворительного финансового положения АО СЗ „Барнаулкапстрой“ за 2020 год». Толковать однозначно выводы экспертов сложно, да и невозможно без привлечения специалистов.

Игра в прятки

Вокруг строительной площадки ЖК «Клевер-парк». Дмитрий Лямзин.

После первого заявления мэра Барнаула Вячеслава Франка о возможном банкротстве муниципального застройщика, люди уже не надеются на достройку своих домов. Они намерены ввести объект в эксплуатацию своими силами. Для этого решают возникающие вопросы только через суд с привлечением юриста.

«На текущий момент руководство и учредитель „Барнаулкапстроя“ в лице представителей администрации Барнаула осознанно выбрали стратегию игнорирования проблем дольщиков ул. Советской Армии, 83 и 83-а. Чиновники руководствуются принципом „если сделать вид, что проблемы нет — то ее нет“, спрятали голову в песок», — дал свою оценку Юрий Жуковский.

Вокруг строительной площадки ЖК «Клевер-парк». Дмитрий Лямзин.

По его словам, все дело в выборах, которые должны пройти в сентябре текущего года.

«Им надо как-то пережить лето без новых скандалов и „нелицеприятных историй с дольщиками“, а после „…хоть потоп“. Создание бурной деятельности по Парковой, 71 на одной из блок-секции без решения вопроса с остальными дольщиками, вписывается в логику такого поведения. Безразличие чиновников к проблемам людей, выражается в их бездействии, что вынуждает нас защищать свои права и законные интересы», — подчеркнул он.

Готовы к переговорам

Переговоры. СС0

На фоне пристального внимания к дольщикам ЖК «Парковый» участники долевого строительства «Клевер-парка» долго оставались в тени. Руководство БКС и учредители компании не стали налаживать с ними диалог. В просьбе создать рабочую группу им отказали, хотя владельцы долевок оказались в более тяжелом положении по сравнением с товарищами по несчастью на Горе.

Их вложения не защищены счетами эскроу. Хотя новая схема финансирования не оправдала и ожидания покупателей долевок в «Парковом». За годы строительства деньги попросту обесценились. А ведь многие вложили в будущее жилье все свои сбережения, ипотечные кредиты или материнский капитал.

Вокруг строительной площадки ЖК «Клевер-парк». Дмитрий Лямзин.

Как бы то ни было, люди готовы к конструктивному диалогу и надеются, что, как и в случае с «Парковым», с ними сядут за стол переговоров.

«Мы отправили требование в административные органы о проведении встречи рабочей группы с дольщиками ЖК на ул. Советской Армии, 83 и 83-а. В документе мы подробно расписали вопросы, которые ставим на повестку дня. Более того, хотели бы сделать это собрание публичным и пригласить туда журналистов, чтобы общественности было понятно, как „работают с проблемой“ чиновники. Может приближающиеся выборы и „внушение“ чиновников более высокого уровня приведет управленцев города в чувства», — заметил Юрий Жуковский.

Вокруг строительной площадки ЖК «Клевер-парк». Дмитрий Лямзин.

Он добавил, что хотел бы лично пригласить главу города Вячеслава Франка на экскурсию по объекту вместе с дольщиками и строительным экспертом.

«Мы оплатим услуги эксперта сами, высшее руководство должно увидеть последствия халатности подчиненных. На мой взгляд, только так получится „отрезвить“ городских муниципальных менеджеров», — заметил юрист.

Редакция altapress.ru отправила запрос в мэрию с просьбой прокомментировать ситуацию. Как только получим ответ, сразу же его опубликуем.