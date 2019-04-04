Мэрия запретила строить торговый центр на дороге в Затон

Администрация Барнаула запрещает строить торговый центр на Правобережном тракте, потому что он размещается на съезде с дороги в Затон. Об этом собственнице участка сообщили члены градостроительного совета 4 апреля.

Члены градосовета единодушно согласились, что с точки зрения градостроительной политики, торговому центру не место на съезде с дороги. Эта территория должна быть зарезервирована для пешеходного перехода, проезда в Затон и развития пойменной части берега Оби. Единственный путь собственника — отказаться от проекта и в судебном порядке востребовать затраты с Фонда имущества Алтайского края, который продал ей участок.

Сергей Боженко,

член градостроительного совета,

Рано или поздно мы утвердим Генеральный план развития Барнаула и приступим к осмыслению правобережной поймы. Это место единственное свободное, чтобы планировочную структуру поймы примкнуть к тракту.

В 2014 году фонд имущества Алтайского края выставил на торги участок на Правобережном тракте, 26а для строительства торгово-выставочного комплекса. Лот приобрела компания «Артис», заплатив 620,8 тыс. рублей, сообщает сайт фонда.

Проект здания на Правобережном тракте, 26а представили на градосовете в декабре 2018 года. На участке между постом ГИБДД и помещением бывшего автоцентра «Реал» планировали построить двухэтажный мебельный магазин.

Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников заявил: «Решение о выделение этого участка ошибочно. Я займусь территорией в силу своих возможностей».