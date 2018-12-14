Одни чиновники продали часть дороги под ТЦ в Барнауле, другие не разрешают строить

Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников намерен разобраться со строительством магазина на Правобережном тракте, 26а в Барнауле. Объект размещают на месте съезда с федеральной трассы в поселок Затон. Такое здание станет препятствием для развития правобережья, считает градостроительный совет, который 13 декабря рассматривали проект.

Что хотят строить?

Компания «Артис» запланировала построить двухэтажный мебельный магазин. Здание хотят разместить между постом ГИБДД и помещением бывшего автоцентра «Реал» (сейчас продается за 85 млн рублей). В новострое кроме торгового зала хотят разместить кафе и склад.

В чем проблема

Мебельный магазин спроектирован на участке, который отведен для съезда в поселок Затон, минуя пост ГИБДД. Дорога почти построена — ей не хватает асфальтового покрытия. Однако ее не эксплуатируют — съезд перекрыт, а кадастровая карта не показывает выделенной под нее территории.

Виктор Четошников,

главный архитектор Алтайского края:

Я не оставляю мысли, что город созреет до освоения правобережья. Нам сейчас нужно резервировать съезды и примыкание к федеральной трассе — для них нужны серьезные территории. Постепенно, шаг за шагом, мы перекрываем эту возможность. Вопрос о строительстве на Правобережном тракте, 26а нужно снять с обсуждения градосовета. Решение о выделение этого участка ошибочно. Я займусь территорией в силу своих возможностей.

Новый торговый центр между ГИБДД и бывшем автоцентром «Реал». altapress.ru.

Градосовет также отметил, что проект магазина сам по себе слабый. Так, необходимые парковки и съезды спроектированы за пределами участка. Это объясняется тем, что у участков на Правобережном тракте, 26а и Правобережном тракте, 26 один собственник. Также архитекторы не предложили подъезд к будущему магазину по направлению из Новоалтайска в Барнаул.

Как дорога оказалась у частника

В 2014 году фонд имущества Алтайского края выставил на торги участок на Правобережном тракте, 26а для строительства торгово-выставочного комплекса. Лот приобрела компания «Артис», заплатив 620,8 тыс. рублей, сообщает сайт фонда.