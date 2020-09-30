Местом на кладбище стали привлекать покупателей жуткого дома

В графстве Северный Йоркшир (Великобритания) агентство недвижимости занимается продажей дома, который находится рядом с кладбищем.

Дом с тремя спальнями и большим садом выставили на продажу за 250 тыс. фунтов стерлингов (более 25 млн рублей).

Объект не могут продать — потенциальных владельцев отпугивает его жуткое расположение. Чтобы привлечь внимание покупателей, агентство недвижимости решило предложить «бонус» к участку — место на кладбище.

Администрация одобрила эту идею, пишет Lenta.ru. За счет средств, вырученных от продажи лота, мэрия планирует благоустроить территорию кладбища. Там отреставрируют две часовни, восстановят главные ворота, а также расширят дорогу.

Дом решили продать после того, как оттуда съехал предыдущий владелец. Он прожил там 20 лет.

Ранее сообщалось, что семейство Кристенсен из норвежского города Бодё решило отремонтировать дом, построенный их прадедом в 1914 году. Во время ремонта прямо под домом нашлось раннесредневековое погребение. Под полом оказался слой песка, а чуть глубже — камней.

Вполне вероятно, что под спальней находится погребение, а камни, обнаруженные при ремонте под слоем песка, были частью погребального каирна

Археологи признают — ни разу не сталкивались с тем, что захоронение викингов было найдено под частным домом.