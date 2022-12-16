16 декабря
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Недвижимость

Мини-версию Зимнего дворца продают за 320 млн рублей в Москве

Таунхаус, который напоминает уменьшенную версию Зимнего дворца продают за 320 млн рублей в Москве. Он находится в районе Покровское-Стрешнево, Береговая ул., 4К8. Объявление размещено на «Циан».

Мини-версию Зимнего дворца продают за 320 млн рублей в Москве
Мини-версию Зимнего дворца продают за 320 млн рублей в Москве
Циан

Площадь таунхауса, и правда, как у дворца — 600 кв. м. Стоимость одного «жилого квадрата» — 533 млн рублей.

В квартире — три этажа, плюс, цоколь. Комнаты выполнены в стиле дворцовой классики.

На цокольном этаже владельцы разместили SPA-блок с джакузи, баней и сауной. Он вмещает 11 человек. Кроме него на этаже есть винная, постирочная, кладовые и отдельный выход в гараж.

На первом этаже находится сердце квартиры — гостиная с дровяным камином. Она обставлена мебелью с синей обивкой и позолотой. Кроме нее на этаже размещены кухня, кабинет, санузел.

Второй этаж занимают четыре спальни — их оборудовали под детские комнаты. Каждая в своем уникальном стиле.

На третьем этаже размещена пятая спальня с санузлом. Здесь же есть находятся зимний сад и терраса с видами на лес.

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