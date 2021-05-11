Минобр сменит крышу: кровлю здания капитально отремонтируют за 4 млн рублей

На электронной площадке РТС-тендер появилась заявка на поиск подрядчика для проведения капитального ремонта крыши здания министерства образования и науки Алтайского края на ул. Ползунова, 36. Там же находится краевое управление по печати. Максимальная цена контракта — 4,2 млн рублей. Прием заявок закончится 19 мая.

Капремонт пока тепло

Заказчиком строительных работ выступает краевое министерство образования и науки. По условиям тендера, капитальный ремонт проведут не позднее 30 сентября 2021 года. Он будет оплачен из краевого бюджета.

Капремонт будет проводиться, не прерывая рабочий процесс министерства.

Анализ документации, разработанной проектно-экспертной организацией «Алтайтехносервис», показал, что старая крыша будет полностью демонтирована до плит перекрытия. Рабочие должны будут убрать все покрытия, систему наружного водоотвода и парапет.

Кровля не изменится

Стройка социального объекта. Минстрой Алтайского края.

Перед строительством новой кровли победитель конкурса отремонтирует места повреждения кирпичной кладки, а также элементов инженерного обустройства: вентшахт, фановых труб, трубостоек. После этого, будет уложен утеплитель, слои гидро- и теплоизоляции, битумно-полимерные материалы и установлена новая система водостока.

Кровлю укроют листами из оцинкованной стали, а сверху оборудуют перила парапета. Довольно большое внимание в проекте уделяется фасонным элементам из оцинкованной стали, каким — не уточняется. О том, как это будет выглядеть, пока можно только догадываться.

Вероятнее всего, форма крыши не изменится. Об этом можно судить по следующей формулировке в проектной документации:

«Существующие конструктивные решения и пространственная схема здания при капитальном ремонте крыши изменению не подлежат», — говорится в документе.

Здание минобра на ул. Ползунова , 36. «Яндекс. Карты».

Кроме того, подрядчик должен будет отремонтировать павильоны и выходы на крышу. В них установят новые деревянные окна и металлические двери.

В связи с новыми требованиями по сейсмичности, которые удалось отменить только для строительства новых жилых зданий, при разработке проектной документации за основу была взята статистическое распределение интенсивности землетрясения в 7 баллов.

Обычный дом с 40-летней историей

Старинная ограда у здания на ул. Ползунова. Елена Огнева / Facebook

Перед разработкой проекта сотрудники компании «Алтайтехносервис» детально обследовали объект на ул. Ползунова, 36.

Отметим, что улица имени известного алтайского изобретателя, считается одной из старейших. Ее начали застраивать параллельно с возведением Сереброплавильного завода (1739−1744 годы). Поэтому, начиная от пр. Красноармейского и до площади Свободы практически каждое здание — памятник культурного наследия.

Административное здание на ул. Ползунова, 36 было построено гораздо позднее — в 1981 году. Здание не отнесено к объектам, имеющим историческую ценность.

Здание минобра на ул. Ползунова , 36. «Яндекс. Карты».

Здание минобра — четырехэтажное, без подвала, имеет Г-образное очертание. Его общая площадь — 2,3 тыс. кв. м., а высота — 13, 3 м. При этом, площадь бесчердачной, плоской крыши — 731,6 кв. м.

Заявленный срок эксплуатации новой крыши, согласно требованию заказчика, должен составлять не меньше 10 лет.

Старая кровля, после демонтажа, уедет на полигон твердых бытовых отходов. Этим займется пока еще действующий региональный оператор компания «Эко-Комплекс».

Напомним, ранее стало известно, что в Алтайском крае в этом году капитально ремонтируют 49 школ. На это из краевой казны выделили 946 млн рублей.