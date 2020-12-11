Минстрой прогнозирует рост цен на жилье в Алтайском крае

Минстрой РФ посчитал среднюю рыночную цену квадратного метра жилья в 2021 году. Алтайский край вошел в список регионов, где стоимость жилой недвижимости вырастет, пишут «Известия».

Средняя цена квадрата на рынке составит 49,17 тыс. рублей, считают в ведомстве.

В Алтайском крае, Республике Алтай, а также в еще двух десятках регионов цена увеличится на 2 тыс. рублей или меньше.

Больше всего жилая недвижимость подорожает в Москве и регионах Дальнего Востока (+8−9,5 тыс. рублей).

Застройщики убеждены, что рост стоимости жилья в 2021 году будет более значительным, чем по оценкам Минстроя

Ранее сообщалось, что за сентябрь квадратный метр готовых квартир в Барнауле подорожал примерно на 400 рублей, превысив 52,3 тыс.