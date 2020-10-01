В Барнауле плавно и стремительно растут цены на жилье

За полгода один кв. м. увеличился на 1,5 тыс.(+3%). Плавный, но уверенный рост продолжается из-за большого спроса и низких процентных ставок по ипотеке, отмечают аналитики.
Особенно заметно дорожает сегмент многокомнатных и элитных квартир.
В новостройках также есть прирост — квадратный метр в сентябре увеличился в среднем на 500 рублей, превысив 49,7 тыс. рублей.
Индивидуальные дома эконом-класса также продолжают дорожать. С начала года квадратный метр увеличился почти на 3 тыс. рублей, достигнув 33 тыс. Это обусловлено в том числе сельской ипотекой под 2,7%.
Ранее риелторы предупредили о двойном подорожании съемных квартир на фоне карантина и падения доходов.