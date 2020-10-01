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Недвижимость

В Барнауле плавно и стремительно растут цены на жилье

Стоимость жилой недвижимости в Барнауле растет с мая. Динамика цен показывает, что за сентябрь квадратный метр готовых квартир подорожал примерно на 400 рублей, превысив 52,3 тыс, сообщил «Алтайский портал недвижимости».

Недвижимость. Жилье.
Недвижимость. Жилье.
altapress.ru

За полгода один кв. м. увеличился на 1,5 тыс.(+3%). Плавный, но уверенный рост продолжается из-за большого спроса и низких процентных ставок по ипотеке, отмечают аналитики.

Особенно заметно дорожает сегмент многокомнатных и элитных квартир.

Динамика цен на готовую недвижимость в Барнауле.
Динамика цен на готовую недвижимость в Барнауле.
altayrealt.ru

В новостройках также есть прирост — квадратный метр в сентябре увеличился в среднем на 500 рублей, превысив 49,7 тыс. рублей.

Индивидуальные дома эконом-класса также продолжают дорожать. С начала года квадратный метр увеличился почти на 3 тыс. рублей, достигнув 33 тыс. Это обусловлено в том числе сельской ипотекой под 2,7%.

Ранее риелторы предупредили о двойном подорожании съемных квартир на фоне карантина и падения доходов.

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