Риелторы предупредили о двойном подорожании съемных квартир на фоне карантина и падения доходов

Риелторы спрогнозировали подорожание съемных квартир до конца 2020 года и «вторую волну» к середине 2021 года, пишут « Известия ».

Цены на арендную недвижимость в крупных городах до конца 2020 года могут вырасти как минимум в пределах инфляции — на 3−4%.

Как пояснила руководитель департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости компании «Этажи» Ольга Павлинова, это связано с ростом затрат собственников на оплату ЖКУ.

«К лету 2021 года стоимость жилья может вырасти еще на 4−5%. Однако если в стране введут строгий карантин, цены останутся на нынешнем уровне», — считает эксперт.

Гендиректор VSN Realty Яна Глазунова уверена, что если в России не введут повторные ограничения из-за коронавируса, на стоимость жилья все равно будут влиять традиционные факторы — инфляция и рост цен на новостройки.

Как не попасть в руки мошенников при аренде квартиры? Фото: предоставлено рекламодателем.

Цены будут расти плавно — в пределах 0,5% в месяц. Через год жилье может подорожать вплоть до 8−10% в Москве и примерно на 5−8% в крупных региональных городах.

Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов отметил, что рынок сейчас начинает восстанавливаться, однако ситуация будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

«Даже если карантин не введут, после возвращения к докризисным ценам они вряд ли вырастут сильно — доходы населения падают, растет безработица», — полагает эксперт.

Другими словами, падение спроса на аренду может не только замедлить рост цен, но и привести к снижению ставок.

Аренда. Михаил Хаустов

Однако наиболее вероятный сценарий: собственники жилья захотят компенсировать за счет арендаторов рост ЖКУ и уменьшение своих доходов, например заработной платы.

По данным издания, в большинстве крупных городов за последний месяц отметили рост цен. Так, средняя аренда «однушки» в сентябре составляет 17,4 тыс. рублей — это на 1,1% выше, чем в августе.

Напомним, с 2021 года вырастет цена на электроэнергию на 5%, также на 3% подорожает газ и не только.