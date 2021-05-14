Мишустин «придал ускорение» расселению людей из аварийных домов

Постановление предполагает изменения в порядке, по которому Фонду содействия реформированию ЖКХ предоставляют субсидии. Затем финансирование распределяют по регионам.
«Корректировка позволит субъектам получать средства на расселение аварийного жилья на перспективу благодаря тому, что минимальным этапом региональной адресной программы будет считаться не только текущий год, но и последующие периоды», — отмечено в документе.
Документ опубликован на сайте кабмина.
По данным Первого канала, ускорение расселения коснется более полумиллиона собственников, пишет Lenta.ru.
На контроле Барнаул
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на личный контроль процесс расследования уголовного дела по факту халатности барнаульских чиновников.
Речь идет о сотрудниках комитета ЖКХ Барнаула, которые были ответственны за решение вопроса о переселении жителей аварийных домов.
«Бастрыкин требует дать правовую оценку действиям всех должностных лиц, в обязанности которых входят вопросы расселения людей из аварийного жилого фонда», — говорится в официальном сообщении ведомства.
Поводом стала череда происшествий с ветхими домами города. В начале апреля обрушилась несущая конструкция в жилой двухэтажке по адресу 1-я Западная, 51. Жильцов экстренно эвакуировали. Через два дня после этого также эвакуировали уже жильцов дома на Советской Армии.
Сейчас речь идет о расселении еще трех домов, которые вот-вот могут обвалиться.