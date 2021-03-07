Мишустин упростил процедуру использование маткапитала на улучшение жилья

Упрощенная процедура относится к тем случаям, когда материнский капитал используется получателем при строительстве жилья или его реконструкции.
Теперь при проведении этой процедуры не нужно представлять в Пенсионный фонд РФ сведения из акта выполненных строительных работ. Гражданам достаточно будет предоставить выписку из Росреестра.
В правительстве отмечают, что с 15 апреля прошлого года сертификаты на получение материнского капитала предоставляются на беззаявительной основе. Все документы можно оформить на портале «Госуслуги».
С 2021 года размер материнского капитала увеличен до 483 882 рублей на первого ребенка и до 639 432 рублей — на второго ребенка.
Эти деньги можно направить на покупку или строительство жилья, оплату обучения, формирование накопительной части пенсии матери, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов.