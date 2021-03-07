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Недвижимость

Мишустин упростил процедуру использование маткапитала на улучшение жилья

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал документ, согласно которому станет проще использовать материнский капитал на улучшение жилищных условий. Документ размещен на сайте кабмина.

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Ирина Пергаева

Упрощенная процедура относится к тем случаям, когда материнский капитал используется получателем при строительстве жилья или его реконструкции.

Теперь при проведении этой процедуры не нужно представлять в Пенсионный фонд РФ сведения из акта выполненных строительных работ. Гражданам достаточно будет предоставить выписку из Росреестра.

В правительстве отмечают, что с 15 апреля прошлого года сертификаты на получение материнского капитала предоставляются на беззаявительной основе. Все документы можно оформить на портале «Госуслуги».

С 2021 года размер материнского капитала увеличен до 483 882 рублей на первого ребенка и до 639 432 рублей — на второго ребенка.

Эти деньги можно направить на покупку или строительство жилья, оплату обучения, формирование накопительной части пенсии матери, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов.

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