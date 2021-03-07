Мишустин упростил процедуру использование маткапитала на улучшение жилья

Упрощенная процедура относится к тем случаям, когда материнский капитал используется получателем при строительстве жилья или его реконструкции.

Теперь при проведении этой процедуры не нужно представлять в Пенсионный фонд РФ сведения из акта выполненных строительных работ. Гражданам достаточно будет предоставить выписку из Росреестра.

В правительстве отмечают, что с 15 апреля прошлого года сертификаты на получение материнского капитала предоставляются на беззаявительной основе. Все документы можно оформить на портале «Госуслуги».