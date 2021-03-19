Мистика или… другая причина? Мэрия Бийска рассказала, куда пропал памятник архитектуры регионального значения

Администрация Бийска ответила на запрос altapress.ru о судьбе объекта культурного наследия, исчезнувшего с ул. Куйбышева, 90. В мэрии пояснили, что жилой дом был в аварийном состоянии и попросту рухнул под бременем прожитых лет и натиска атмосферных осадков. Кроме него в наукограде находятся другие памятник архитектуры. В этом году городские власти намерены заняться историческими зданиями вплотную. Представляем продолжение почти мистической истории.

А дом-то где?

Напомним, о пропаже здания на ул. Куйбышева, 90 стало известно после рейда общественников — юриста Игоря Берга и историка Данила Дегтярев. Они отправились в Бийск, чтобы проверить состояние памятников архитектуры наукограда и обнаружили на месте одного из них заросший пустырь.

Мэрия Бийска пояснила, что многоквартирный жилой дом был признан аварийным и подлежащим расселению. Это зафиксировано в заключении межведомственной комиссии от 25 декабря 2009 года.

Дом на ул. Куйбышева , 90. Бийск. livejournal.com.

Дом был включен в муниципальную программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Владельцев квадратных метров в памятнике архитектуры расселили из разваливающегося строения в период с 2017 по 2018 годы. С ними заключили договоры социального найма и соглашения об обмене изымаемых квартир, после чего выдали ключи от нового жилья.

Администрация уверяет, что после этого о сносе не было и речи. Но состояние строения было плачевным.

На месте жилого дома , имеющего статус объекта культурного наследия , историк Данил Дегтярев обнаружил пустой заснеженный участок. Данил Дегтярев.

«В связи с крайне аварийным техническим состоянием указанного дома, отсутствием жителей, проникновением атмосферных осадков, конструкции здания получили дополнительные повреждения, утратили несущую способность, подверглись разрушению», — говорится в тексте ответа на запрос.

К слову, земельный участок, на котором стоял дом, не администрация Бийска не планирует использовать для каких-либо целей.

Виды Бийска. Анна Зайкова , altapress.ru.

Справка В мэрии наукограда отметили, что здание на ул. Куйбышева, 90 представляло собой типовую жилую застройку сибирских городов XIX — начала XX века. Он имел невыразительное декоративное оформление фасадов и являлся примером распространенного городского жилого дома в скромных формах эклектичной деревянной архитектуры и не обладал признаками уникальности.

Что же будет дальше?

На сегодняшний день, памятник архитектуры утрачен.

Фотография дома на ул. Куйбышева , 90 в Бийске. Googl.Карты.

Специалисты управления государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края выдала мэрии Бийска предписание о подготовке научно-проектной документации по оценке историко-культурной значимости здания и возможности его восстановления.

Специалисты должны решить, подлежит ли дом восстановлению. В случае отрицательного ответа будет запущена сложная процедура выведения объекта из реестра.

Виды Бийска. Анна Зайкова , altapress.ru.

Отметим, что администрация наукограда ведет переговоры по данному объекту с аттестованными федеральным Минкультом экспертами с 2018-го, и планирует продолжить сотрудничество в этом году.

Сохранение культурного наследия

Бийск , 1920−1930. Бывшая усадьба купцов Ассановых. etoretro.ru

Как мы уже писали ранее, на ул. Куйбышева много объектов культурного наследия, пока реставрационные работы по ним не велись. Но, с другими объектами ситуация иная. В прошлом году был проведен ряд мероприятий по их сохранению.

Объекты , на которых велись работы

«Усадьба Ассанова», построенная на ул. Ленина , 134. В рамках муниципальной программы «Развитие культуры города Бийска» в 2020 году изготовлена проектно-сметная документация для капитального ремонта инженерных сетей здания. Были сделаны 24 информационных таблички на ОКН.

134. В рамках муниципальной программы «Развитие культуры города Бийска» в 2020 году изготовлена проектно-сметная документация для капитального ремонта инженерных сетей здания. Были сделаны 24 информационных таблички на ОКН. Музей Чуйского тракта , расположившийся на ул. Советская , 42. В 2020 году федеральным дорожным агентством Упрдор «Алтай» была проведена реставрация здания , куплены витрины для экспозиционных выставок. На все работы ушло без более 2 млн рублей.

расположившийся на ул. Советская 42. В 2020 году федеральным дорожным агентством Упрдор «Алтай» была проведена реставрация здания куплены витрины для экспозиционных выставок. На все работы ушло без более 2 млн рублей. «Пассаж Второго» на ул. Льва Толстого , 144. Управление образования администрации Бийска был подготовлен проект и пройдена историко-культурная экспертиза на проведение капитального ремонта данного объекта культурного значения. Стоимость проекта более 6 млн рублей. Проектно-сметная документация прошла проверку региональной госэкспертизы. Планируется капитальный ремонт здания.

144. Управление образования администрации Бийска был подготовлен проект и пройдена историко-культурная экспертиза на проведение капитального ремонта данного объекта культурного значения. Стоимость проекта более 6 млн рублей. Проектно-сметная документация прошла проверку региональной госэкспертизы. Планируется капитальный ремонт здания. Заключен контракт на изготовление эскизного проекта реставрации здания на ул. Льва Толстого , 148.

Музей Чуйского тракта нашбийск. рф

Кстати, скоро должна начаться работа по сохранению «Пассажа Фирсова». Для этого уже подготовлена проектно-сметная документация и проведена все та же обязательная историко-культурная экспертиза.

Пассаж купца Фирсова в Бийске. Евгений Кучинев в vk.com/urbanhistory Пассаж купца Фирсова в Бийске. Евгений Кучинев в vk.com/urbanhistory Пассаж купца Фирсова в Бийске. Евгений Кучинев в vk.com/urbanhistory Пассаж купца Фирсова в Бийске. Евгений Кучинев в vk.com/urbanhistory Пассаж купца Фирсова в Бийске. Евгений Кучинев в vk.com/urbanhistory Пассаж купца Фирсова в Бийске. Евгений Кучинев в vk.com/urbanhistory

Администрация Бийска согласовала задание не проектирование с профильными комитетами. Рекомендована смета в сумме 15,5 млн рублей. В декабре текущего года пакет документов был передан в региональный минкульт для участия в краевой адресной инвестиционной программе на изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию и реставрацию объекта культурного значения.

На особом контроле

Виды Бийска. Анна Зайкова , altapress.ru.

Но вернемся к утраченному памятнику культурного значения.

На запрос altapress.ru о здании на ул. Куйбышева, 90, «Алтайохранкультура» пояснила, что вопрос соблюдения администрацией Бийска своих охранных обязательств по каждому из объектов на ее балансе, находится на контроле управления.

«В случае неисполнения предписания органа контроля законодательством предусмотрены меры принуждения, в том числе в судебном порядке», — подчеркнули в ведомстве.

Виды Бийска. Анна Зайкова , altapress.ru.

Более того, в МВД России «Бийское» было направлено заявление об установлении обстоятельств утраты объекта культурного наследия. Правоохранительные органы должны будут разобраться в ситуации, привлечь к ответственности виновных.

Напомним, казус ситуации был в том, что дом на ул. Куйбышева попал в реестр аварийного жилья, подлежащих сносу. Список регулярно обновляется на сайте «Реформа ЖКХ». В то же время, закон запрещает избавляться таким образом от домов-памятников. Их можно только реконструировать.

Бийск , 1900−1917. Бийское уездное казначейство. etoretro.ru

Как отмечает охранкультура, решение о признании жилых домов аварийными и подлежащими сносу принимает орган местного самоуправления. Именно этот факт и натолкнул общественников на мысль, что от памятника попросту избавились. Никто даже не предположил, что он мог разрушиться от старости.

Для того, чтобы такого не повторялось, «Алтайохранкультура» направила в администрацию Бийска письмо о принятии мер «по усилению контроля за сохранением зданий-памятников, недопустимости нарушения обязательных требований, установленных действующим законодательством в области охраны объектов культурного наследия.