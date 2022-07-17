Молодые депутаты восстановили столетний деревянный дом в Барнауле

Дом депутаты восстановили за 54 дня, пишет сайт АКЗС.

Волонтеры очистили фасад от пыли и старой краски, согласовали колористический паспорт, обработали стены антисептическим средством для защиты дерева, восстановили утраченные декоративные элементы наличников, покрасили ажурные оконные обрамления и цоколь здания.

По словам автора проекта Анастасии Кузевановой, было важно сохранить историческую достоверность.

«Мы аккуратно снимали старые слои краски на наличниках, чтобы понять, какой цвет был изначально. С эти образцом ездили на колеровку, где и получили максимально приближенный к первичному оттенок. <…>Официально нашему дому на Анатолия 118 в этом году отмечается 110 лет. Но не исключено, что это дата его перестройки, а возвели здание на этом месте раньше — в 1878 году. Узнать это нам помог историк и краевед Данил Дягтерев», — рассказала девушка.

Всего на работы было потрачено около 100 тыс рублей.

На фасаде здания появились большие цифры с номером дома, а также информационная табличка с QR-кодом, по которому можно узнать историю дома.

В проекте приняли участие 180 добровольцев — студенты алтайских вузов и колледжей, депутаты Молодежного Парламента и АКЗС, члены молодежного правительства края, барнаульцы.

Напомним, работы на ул. Анатолия начались 20 мая.