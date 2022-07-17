17 июля
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Недвижимость

Молодые депутаты восстановили столетний деревянный дом в Барнауле

Депутаты Молодежного Парламента восстановили фасад 110-летнего дома в историческом центре Барнаула по адресу ул. Анатолия, 118.

Восстановления дома на ул. Анатолия, 118
Восстановления дома на ул. Анатолия, 118
akzs.ru

Дом депутаты восстановили за 54 дня, пишет сайт АКЗС.

Волонтеры очистили фасад от пыли и старой краски, согласовали колористический паспорт, обработали стены антисептическим средством для защиты дерева, восстановили утраченные декоративные элементы наличников, покрасили ажурные оконные обрамления и цоколь здания.

По словам автора проекта Анастасии Кузевановой, было важно сохранить историческую достоверность.

«Мы аккуратно снимали старые слои краски на наличниках, чтобы понять, какой цвет был изначально. С эти образцом ездили на колеровку, где и получили максимально приближенный к первичному оттенок. <…>Официально нашему дому на Анатолия 118 в этом году отмечается 110 лет. Но не исключено, что это дата его перестройки, а возвели здание на этом месте раньше — в 1878 году. Узнать это нам помог историк и краевед Данил Дягтерев», — рассказала девушка.

Всего на работы было потрачено около 100 тыс рублей.

На фасаде здания появились большие цифры с номером дома, а также информационная табличка с QR-кодом, по которому можно узнать историю дома.

В проекте приняли участие 180 добровольцев — студенты алтайских вузов и колледжей, депутаты Молодежного Парламента и АКЗС, члены молодежного правительства края, барнаульцы.

Напомним, работы на ул. Анатолия начались 20 мая.

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